أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج مجموعة “بيورهيلث”، حيث جمع الطرح العام الأولي 3.62 مليار درهم ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب بـ 483 مرة في الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد، و54 مرة في الشريحة المخصصة للمستثمرين المتمرسين.

ويأتي إدراج مجموعة بيورهيلث اختتامًا لعام حافل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث شهد عددًا من الإدراجات البارزة خلال عام 2023.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “لقد شهدنا هذا العام اهتمامًا ومشاركة قوية من قبل المستثمرين تجاه مختلف عمليات الإدراج والمبادرات على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية. نحن نهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسوق بشكل مستمر وعروض التداول والخدمات الاستثمارية لتمكين المزيد من الشركات المحلية والعالمية من تحقيق طموحاتها في زيادة رأس المال ومجالات الاستثمار”.

وأضاف: “نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوسيع النمو المستدام وتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع”.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة “بيورهيلث”: “لقد تفوق إدراج “بيورهيلث” في سوق أبوظبي للأوراق المالية على جميع النتائج القياسية للاكتتابات العامة في سوق البورصة، مجسداً واحداً من أهم وأبرز الإنجازات التي حققناها خلال مسيرتنا المميزة. وبصفتنا أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، فإننا فخورون بالجهود المتواصلة التي نبذلها من أجل رسم مستقبل قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها”.

وتابع: “سنستمر في تكثيف كل الجهود من أجل تحويل مفاهيم الرعاية الصحية، بما يتوافق مع رؤية القيادة في العاصمة أبوظبي، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية وتيسير الوصول إليها، لتكون قائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدعومة بالتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص”.

واضاف: “لقد أصبحت “بيورهيلث” منصة توفر فرصاً استثمارية في قطاع الرعاية الصحية، ولذلك سينصب تركيزنا على التوسع الدولي. ولا شك بأن هذا الإدراج سيساهم في تعزيز مسيرة نمو أسهمنا بشكل أكبر وبما يمكننا من فتح آفاق جديدة للمجموعة انطلاقاً من أبوظبي إلى الأسواق العالمية”.