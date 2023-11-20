كيف نجح مستشفى سعودي في إخراج سماعة من بطن طفل؟

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة (غرب السعودية) من إخراج سماعة جوال من داخل أمعاء طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.



الحالة وصلت لقسم الطوارئ بالمستشفى، وأبلغ أهل الطفل الطاقم الطبي بأن ابنهم ابتلع السماعة، وعلى الفور تمت مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وشُكّل فريق طبي من قسم المناظير والتخدير؛ للتعامل مع الحالة وتجهيز الطفل لعمل المنظار دون تدخُّل جراحي.



وتكللت العملية بالنجاح في وقت قياسي تم على إثره إزالة السماعة، والتأكد من صحة الطفل، وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

وقال قائد الفريق الطبي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير لدى الأطفال، الدكتور عبدالله الشنبري، أن الإدمان على الأجهزة وشبكة الأنترنت تجعل الأطفال يعرضون أنفسم للخطرفي سبيل الحصول على جهاز الجوال أو الكمبيوتر وغيرها، لذلك ينصح بتنظيم وتحديد وقت للطفل عند إعطائه الأجهزة الإلكترونية حتى لا يحدث الإدمان.



الجدير بالذكر أن المستشفى استقبل أكثر من 300 حالة ابتلاع لأجسام غريبة خلال العام الحالي، وقد تم التعامل بالمناظير مع 35 حالة منها، وباقي الحالات اكتفت الفرق الطبية بمتابعتها حتى خروجها الآمن من الجسم.



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طفل يبتلع سماعة اعتراضا على منعه من الجوال وفريق طبي بولادة مكة يتدخل #مستشفى_الولادة_والأطفال_بمكة_المكرمة pic.twitter.com/w1GwjMtRKo — مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة (@p_r_mch) November 19, 2023