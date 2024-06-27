فنلندا أول دولة في العالم توفر لقاح أنفلونزا الطيور لعمال المزارع

اعتبارا من الأسبوع المقبل، ستصبح فنلندا أول دولة في العالم تقدم لقاح لفيروس أنفلونزا الطيور للبشر، حيث يشعر المسؤولون بالقلق من زيادة حالات العدوى بالمرض، بما في ذلك انتشاره إلى حيوانات المزارع الأخرى وحتى البشر.

وذكرت خدمة “UPI” الإخبارية، أن اللقاحات تهدف إلى منع انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وسيتم إعطاؤها أولاً للعمال الذين يتعرضون للحيوانات، بدءا من مزارع المنك.

فنلندا تشتري لقاح أنفلونزا الطيور لـ 10 آلاف شخص

واشترت فنلندا ما يكفي من اللقاحات لتطعيم 10 آلاف شخص، وسيحصل كل منهم على حقنتين.

وتعد اللقاحات جزءا من مخصصات تصل إلى 40 مليون جرعة اشتراها الاتحاد الأوروبي من شركة تصنيع اللقاحات الأسترالية CSL Seqirus.

وتم تسليم حوالي 665 ألف جرعة إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تسليم الباقي على مدى 4 سنوات، وفقا مجلة Food Processing.

فنلندا أي إصابة بشرية بالمرض

ولم تسجل فنلندا أي إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور، لكن مئات الملايين من الطيور، وخاصة الدجاج نفقت، أو تم قتلها بطريقة رحيمة بعد إصابتها أو تعرضها لسلالة الفيروس H5N1، التي يعتقد أنها تنتشر عن طريق الطيور البرية.

وفي السابق، كان انتشار الفيروس يقتصر على الطيور، ولكن في العام الماضي أصيبت به حيوانات المزارع الأخرى، وخاصة أبقار الألبان، وأصيب ما لا يقل عن 3 عمال مزارع أمريكيين من أبقارهم.

أين حدثت أول وفاة بشرية بسبب سلالة H5N1؟

وحدثت أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس أنفلونزا الطيور في أبريل الماضي، بالمكسيك.

ويجري مسؤولو الحكومة الأمريكي، اختبارات للكشف عن الفيروس في الإمدادات الغذائية الأمريكية، وظهرت آثار له في 20% من حليب البقالة الذي أخذت عينات منه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولكن تم قتل الفيروس عن طريق البسترة.