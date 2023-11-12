“عضة البرد”… الأعراض وسبل الوقاية

نبهت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من التعرض إلى “عضة البرد”، وشرحت كيفية حدوثها، وأعراضها، وسبل الوقاية منها.

ما هي “عضة البرد”؟ وكيف تحدث؟

وقالت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها على منصة “إكس“(تويتر سابقا)، أن عضة البرد شائعة في فصل الشتاء، وهي تورم يصيب الأطراف، مثل أصابع القدمين واليدين والأذنين والأنف.

وأضافت، أنها تحدث عند تعرض الجلد، ولا سيما الأطراف، إلى البرودة الشديدة، ثم الدفء على نحو متتال وسريع، ما يؤدي لانقباض الأوعية الدموية السطحية، ثم توسعها، فيحدث تسرب الدم إلى الأنسجة المجاورة، ومن ثم تورمها، ثم ظهور الحكة.

أبرز الأعراض

نمو الورم بعد عدة ساعات من التعرض للبرودة.

الشعور بحرقة، وحكة في المنطقة المصابة.

انتفاخ الجلد مكان الإصابة، وتحول لونها إلى اللون الأحمر، أو الأزرق الداكن.

في بعض الحالات الحادة قد تظهر تقرحات جلدية، وبعض البثور على سطح الجلد.

نصائح للوقاية من “عضة البرد” بحسب مدينة الملك سعود الطبية

التقليل من التعرض للبرودة.

الاعتناء بالأقدام وعدم ارتداء الأحذية الضيقة.

الإكثار من المشي.

فحص القدمين على نحو دوري، لو كان الشخص مصابا بالسكري.

?‍⚕️ | مع قرب حلول فصل الشتاء .. تعرّف على عضة البرد. #جرعة_صحة pic.twitter.com/HTvxkmgy56 — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) November 12, 2023