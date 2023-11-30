مؤسسة سعودية تستثمر 40 مليون دولار لدعم أبحاث إطالة العمر

أعلنت مؤسسة “هيفولوشن” الخيرية في السعودية عن تقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لدعم الأبحاث في مجال إطالة العمر الصحي.

وشاركت المؤسسة في القمة العالمية لإطالة العمر الصحي في الرياض، حيث تم تخصيص 21 مليون دولار لشراكة مع معهد “باك” لأبحاث الشيخوخة، و16 مليون دولار بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة.

وتم الإعلان عن تمويل إضافي بقيمة خمسة ملايين دولار لدعم الباحثين في مجال علم الشيخوخة في المملكة ودول الخليج.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود المؤسسة لتعزيز البحوث العلمية وتسريع التقدم في مجال إطالة العمر الصحي، مع التركيز على بناء شراكات قوية وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن، محمود خان، أهمية تمويل البحوث ودعم البرامج العلمية في تسريع الاكتشافات الدولية في مجال إطالة العمر الصحي.

ونوهت هيا بنت خالد بن عبد العزيز بن بندر نائب الرئيس للاستراتيجيات والتطوير في المؤسسة بنجاح القمة وأهمية بناء شراكات جديدة وقنوات تواصل في مجال إطالة العمر الصحي.

كما ناقشت القمة سبل تحفيز البحوث العلمية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع المتنامي، مع التركيز على العلوم الصحية ودور التقنيات الحديثة في تحقيق أهداف إطالة العمر الصحي.

وتأتي القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سكانياً سريعاً، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً إلى ملياري شخص بحلول العام 2050، كذلك سيعيش ثلثا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.