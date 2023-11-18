OpenAI تقيل سام التمان الرئيس التنفيذي بسبب إخفاء معلومات

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إي أي OpenAI التي اشتهرت ببرنامج تشات جي بي تي، إقالة رئيسها التنفيذي سام التمان وتعيين ميرا موراتي بديلا مؤقتا له ريثما يتم العثور على بديل له، فيما ذكر بيان الشركة أن وراء القرار خلاصة توصل لها مجلس الإدارة، بأنه لم يكن صريحًا باستمرار في اتصالاته مع مجلس الإدارة، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته. لم يعد مجلس الإدارة يثق في قدرته على مواصلة قيادة OpenAI .

وتتهم الشركة ألتمان بـ “الكذب” إذ قال مجلس الإدارة في بيان: “تم تنظيم OpenAI بشكل متعمد لتعزيز مهمتنا: التأكد من أن الذكاء العام الاصطناعي يفيد البشرية جمعاء. ويظل مجلس الإدارة ملتزمًا تمامًا بخدمة هذه المهمة. نحن ممتنون لمساهمات سام العديدة في تأسيس OpenAI ونموها. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن القيادة الجديدة ضرورية ونحن نمضي قدمًا. بصفتها قائدًا لوظائف البحث والمنتجات والسلامة في الشركة، فإن ميرا مؤهلة بشكل استثنائي لتولي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. لدينا ثقة تامة في قدرتها على قيادة أوبن إي آي خلال هذه الفترة الانتقالية.”

لكن رئيس مجلس الادارة ذاته قدم استقالته عقب إقالة ألتمان وأعلن ذلك على منصة إكس.

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM — Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

يذكر أن موراتي كانت من المطوّرين المخضرمين في شركة السيارات الكهربائية “تسلا”، حيث قادت تطوير الطراز “X”. وتعمل موراتي مع “OpenAI” منذ عام 2018، وهي رئيس التكنولوجيا في الشركة التي تقف وراء برنامج “تشات جي بي تي”.

ما هي OpenAI

المعروفة أيضاً باسم “أوبن إيه آي” باللغة العربية، هي منظمة غير ربحية تأسست في ديسمبر 2015 مختصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي. تتمثل مهمة المنظمة في تعزيز وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق تضمن سلامتها من المخاطر المحتملة. تهدف “OpenAI” إلى تحقيق “التعاون الحر” من خلال جعل براءات الاختراع والأبحاث متاحة للجمهور، مع التعاون مع مؤسسات وباحثين آخرين.

مؤسسو المنظمة الرئيسيين يشملون إيلون ماسك، وسام ألتمان، وجريج بروكمان، وإيليا سوتسكيفير. في عام 2018، قدم ماسك استقالته من مجلس الإدارة بسبب احتمالية تعارض المصالح مع دوره في “تسلا موتورز”، ولكنه استمر كمانح.

في عام 2019، حصلت “وبن أيه” على استثمار كبير بقيمة مليار دولار من شركة مايكروسوفت، إحدى الشركات التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم. ثم، في يناير 2023، قامت مايكروسوفت باستثمار إضافي بقيمة 10 مليار