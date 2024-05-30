أول شراكة لـ OpenAI مع PwC لبيع ChatGPT Enterprise للشركات

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ” أوبن إيه آي” (OpenAI)، الأربعاء، توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة المحاسبة العملاقة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC)، لتصبح الشريك الأول لها، لبيع عروض نموذج الذكاء الاصطناعي المؤسسية “ChatGPT Enterprise”، للشركات الأخرى.

وشركة المحاسبة العملاقة برايس ووترهاوس كوبرز “PwC”، هي أكبر عميل حاليا لشركة ” OpenAI”، حيث لديها 100 ألف مستخدم حتى الآن.

طموحات “OpenAI” في زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

تأتي شراكة ” OpenAI”، و” PwC”، في وقت تسارع فيه الشركات الكبرى إلى الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستفادة منه، حسب موقع التقينة “techcrunch“.

وغيرت أداة “ChatGPT”، طريقة نظرة المستخدمين لتقنية الذكاء الاصطناعي، وطريقة التفاعل معه، بعد استخدام هذه الأداة بشكل واسع في القيام بعدد من الأمور، بداية من تحديد مسارات السفر، حتى مساعدة مطوري البرامج، في برمجة التطبيقات.

وتأمل شركة “OpenAI“، أن تكون الشراكة الجديدة، بداية تغيير جديد في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والاعتماد عليه في عالم الأعمال، كما حدث في الاستخدام الشخصي، أو التكنولوجي.

ماذا تحقق “OpenAI” من اتفاقية الشراكة؟

وقال ريتشارد هاسلاشر، رئيس قسم التحالفات والشراكات في ” أوبن إيه آي”، أن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC)، هي أكبر عميل لشركتنا، وهي أيضا الشريك الأول لبيع اشتراك “ChatGPT Enterprise”، ما يوفر لنا استخدام شركات في مجالات متعددة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوفير عدد من الحلول، والخدمات التي تحتاجها هذه الشركات.

وشركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، من أوائل الشركات التي تبنت استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي “ChatGPT”، وكان انتقالها إلى الاشتراك في خدمة “ChatGPT Enterprise”، أمرا منطقيا.

ماذا يوفر الاشتراك في خدمة ChatGPT Enterprise؟

وأطلقت ” أوبن إيه آي”، اشتراك ChatGPT Enterprise في شهر أغسطس الماضي، في أول استخدام لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي المجانية، لتحقيق إيرادات، مقابل مليارات أنفقتها شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لتطوير هذه الأداة.

ويقدم اشتراك “ChatGPT Enterprise”، تفاعلات سريعة، وغير محدودة، لأداة الذكاء الاصطناعي، للاستخدامات المختلفة، كما يقدم عددا من التحليلات الإضافية، وأدوات أخرى، مفيدة لاستخدام أداة الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.

وتسعى”OpenAI”، إلى إقناع الشركات بالاشتراك في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بديلا عن الاستخدام التجريبي المجاني، باعتبار ذلك استثمارا رئيسيا في استخدام تقنية المعلومات، والموارد البشرية، مثلما حدث في بقية البرامج التكنولوجية، التي بدأت مجانية، ثم تحولت لتحصيل اشتراكات مقابل استخدامها.

عدد المشتركين في خدمة ChatGPT Enterprise

وكشفت ” أوبن إيه آي”، في الشهر الماضي، أن عدد المشتركين في خدمة “ChatGPT Enterprise”، بلغ نحو 600 ألف مستخدم، تابعين إلى 93% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500.

ومع اتفاقية الشراكة مع شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، تتوقع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، أن يتزايد عدد المشتركين بوتيرة سريعة في خدمة “ChatGPT Enterprise”، بنحو 228 ألف مستخدم، حيث يصل عدد موظفي شركة ” PwC” في جميع أنحاء العالم، إلى نحو 328 ألف موظف، مشترك منهم حتى الآن في الخدمة، نحو 100 ألف موظف فقط.

ويري بريت جرينشتاين، مدير الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، أن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو غيره من الأدوات، يسمح لشركته بتنمية أعمالها، وتطويرها دون الحاجة إلى توظيف موظفين جدد.