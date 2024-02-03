اكتشف باحثو شركة IBM طريقة سهلة نسبيا لاختراق المكالمات الصوتية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وفقا لتقرير جديد.

تعتمد العديد من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المشرفة على البيانات الأكثر حساسية للأشخاص بشكل كبير على المكالمات الهاتفية للتحقق من الهويات.

وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة، يمكن للمحتالين الآن انتحال صوت شخص ما بسهولة واستغلال المحادثات الهاتفية لسرقة الأموال والمعلومات الأخرى.

قام باحثو IBM بتفصيل تهديد جديد يسمونه “التعدين الصوتي”، حيث يمكن لممثلي التهديد استخدام النسخ الصوتية للتلاعب بنموذج لغة كبير في منتصف المحادثة الجارية.

سيحتاج ممثل التهديد إلى البدء إما بتثبيت برامج ضارة على هاتف الضحية أو اختراق خدمة الاتصال الصوتي اللاسلكية ثم الاتصال بأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

يتلقى برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي رسالة بسيطة تخبره بكيفية الاستجابة عندما يسمع عبارات رئيسية معينة، في هذه الحالة، كانت العبارة “حساب مصرفي”.

يقوم برنامج الدردشة الآلي بفحص كل محادثة تأتي عبر هاتف أو خدمة اتصال صوتي مخترقة بحثا عن تلك الكلمة الرئيسية.

بمجرد سماعها، يُطلب من برنامج الدردشة الآلي استبدال ما تمت مشاركته بعبارة مختلفة قيلت باستخدام صوت الضحية المستنسخ.

في هذه الحالة، يقوم الروبوت باستبدال رقم الحساب البنكي للضحية برقم المهاجم، وبالتالي فإن أي أموال يتم إيداعها ستذهب إلى الحساب الخطأ.

لا تقتصر القصة فقط على المعلومات المالية، يمكن أيضا تعديل المعلومات الطبية، مثل فصيلة الدم والحساسية في المحادثات، ويمكنه توجيه الأمر للمحلل ببيع أو شراء سهم ما، ويمكنه توجيه الطيار لإعادة توجيهه.

حذر خبراء الأمن السيبراني من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل بالفعل تصديق عمليات الاحتيال الصوتي أسهل.

في بعض الحالات، يحتاج المهاجمون إلى ما لا يزيد عن 3 ثوان فقط من صوت شخص ما لاستنساخه بنجاح.

في تجربة IBM، ما زال الباحثون يواجهون بعض العقبات، في بعض الأحيان كان هناك تأخير في استجابة استنساخ الصوت لأنه يحتاج إلى الوصول إلى كل من واجهات برمجة تطبيقات تحويل النص إلى كلام وروبوت الدردشة لإخباره بما يجب فعله.

يوصي التقرير أي شخص يجد نفسه في مكالمة هاتفية مشبوهة بإعادة صياغة ما قيل وتكراره للتحقق من دقته، سيؤدي القيام بذلك إلى تعثر روبوتات الدردشة، التي لا تزال تكافح من أجل فهم إشارات المحادثة الأساسية.