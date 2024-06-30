فريق التحرير by فريق التحرير

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ثورة في عالم الروبوتات.. Digit يحصل على أول وظيفة رسمية

أعلنت Agility Robotics اليوم عن إنجاز تاريخي يُمثل خطوة هائلة نحو تحقيق رؤية الروبوتات البشرية العاملة في مختلف المجالات.

فريق التحرير by فريق التحرير

فقد تم توقيع صفقة تاريخية مع GXO، أكبر مزود للخدمات اللوجستية التعاقدية في العالم، لنشر روبوتات Digit البشرية في مواقعها المختلفة.

لطالما كانت صناعة الروبوتات البشرية مليئة بالوعود والتجارب المحدودة. ونظرًا لأهميتها في النشر النهائي لهذه التكنولوجيا الجديدة، اقتصرت التطبيقات على عدد قليل من الروبوتات، ولم تتطور إلى استخدامات واسعة النطاق.

ثورة في عالم الروبوتات.. Digit يحصل على أول وظيفة رسمية

ولكن مع Agility Robotics، تغيرت قواعد اللعبة. فقد أعلنت الشركة عن إبرامها صفقة رسمية مع GXO بعد تجربة ناجحة أثبتت كفاءة الروبوت البشري Digit في بيئة العمل الحقيقية.

تتمثل المهمة الأولى للروبوت Digit في نقل الأكياس البلاستيكية داخل مصنع جورجيا التابع لشركة Spanx. ورغم عدم الكشف عن العدد الدقيق للروبوتات المستخدمة في هذه المهمة، إلا أن هذا الإنجاز يُمثل بداية هامة لانتشار الروبوتات البشرية على نطاق أوسع.

تُقدم Agility Robotics أنظمتها من خلال نموذج RaaS، أي “الروبوتات كخدمة”، بدلًا من بيعها مباشرةً. يتيح هذا النموذج للعملاء تجربة التكنولوجيا دون تكاليف شرائها المرتفعة، مع الاستفادة من خدمات الدعم وتحديثات البرامج بشكل مستمر.

ثورة في عالم الروبوتات.. Digit يحصل على أول وظيفة رسمية

بدأت GXO تجربة استخدام الروبوت البشري Digit في العام الماضي، بعد أن أعلنت سابقًا عن صفقة تجريبية مع Apptronik، وهي شركة منافسة لشركة Agility Robotics.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، صرحت Agility Robotics: “نفتخر بكوننا الشركة الأولى التي تُسلم روبوتات بشرية لموقع عميل حقيقي، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات وحل مشكلات الأعمال في العالم الحقيقي.”

وأضافت الشركة: “لطالما ركزنا على المقياس الوحيد الذي يهم، وهو تقديم القيمة للعملاء من خلال تشغيل Digit، وهذا النشر المهم يرفع مستوى الصناعة بأكملها.”

تُعد Agility Robotics رائدة في مجال الروبوتات البشرية، ويمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على ريادتها في هذا المجال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...