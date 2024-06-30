ثورة في عالم الروبوتات.. Digit يحصل على أول وظيفة رسمية

فقد تم توقيع صفقة تاريخية مع GXO، أكبر مزود للخدمات اللوجستية التعاقدية في العالم، لنشر روبوتات Digit البشرية في مواقعها المختلفة.

لطالما كانت صناعة الروبوتات البشرية مليئة بالوعود والتجارب المحدودة. ونظرًا لأهميتها في النشر النهائي لهذه التكنولوجيا الجديدة، اقتصرت التطبيقات على عدد قليل من الروبوتات، ولم تتطور إلى استخدامات واسعة النطاق.

ولكن مع Agility Robotics، تغيرت قواعد اللعبة. فقد أعلنت الشركة عن إبرامها صفقة رسمية مع GXO بعد تجربة ناجحة أثبتت كفاءة الروبوت البشري Digit في بيئة العمل الحقيقية.

تتمثل المهمة الأولى للروبوت Digit في نقل الأكياس البلاستيكية داخل مصنع جورجيا التابع لشركة Spanx. ورغم عدم الكشف عن العدد الدقيق للروبوتات المستخدمة في هذه المهمة، إلا أن هذا الإنجاز يُمثل بداية هامة لانتشار الروبوتات البشرية على نطاق أوسع.

تُقدم Agility Robotics أنظمتها من خلال نموذج RaaS، أي “الروبوتات كخدمة”، بدلًا من بيعها مباشرةً. يتيح هذا النموذج للعملاء تجربة التكنولوجيا دون تكاليف شرائها المرتفعة، مع الاستفادة من خدمات الدعم وتحديثات البرامج بشكل مستمر.

بدأت GXO تجربة استخدام الروبوت البشري Digit في العام الماضي، بعد أن أعلنت سابقًا عن صفقة تجريبية مع Apptronik، وهي شركة منافسة لشركة Agility Robotics.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، صرحت Agility Robotics: “نفتخر بكوننا الشركة الأولى التي تُسلم روبوتات بشرية لموقع عميل حقيقي، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات وحل مشكلات الأعمال في العالم الحقيقي.”

وأضافت الشركة: “لطالما ركزنا على المقياس الوحيد الذي يهم، وهو تقديم القيمة للعملاء من خلال تشغيل Digit، وهذا النشر المهم يرفع مستوى الصناعة بأكملها.”

تُعد Agility Robotics رائدة في مجال الروبوتات البشرية، ويمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على ريادتها في هذا المجال.