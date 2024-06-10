فريق التحرير by فريق التحرير

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70 % احتمال تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية بحسب خبير سابق من أوبن إي آي

الأرباح أم تدمير البشرية؟ خيار لايحيّر شركات أمريكية تطور الذكاء الاصطناعي العام

فريق التحرير by فريق التحرير

احتمال تدمير الذكاء الاصطناعي للبشرية يقارب 70 بالمئة بحسب خبير سابق في شركة متصدرة بالذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، اتهم دانييل كوكوتاجلو، الباحث السابق في مجال الحوكمة في شركة أوبن إي آي OpenAI، الشركة بتجاهل المخاطر الهائلة التي يشكلها الذكاء العام الاصطناعي (AGI) لأن صناع القرار فيها مفتونون جدًا بإمكانياته.

وقال كوكوتاجلو: “إن شركة أوبن إي آيمتحمسة جدًا لبناء الذكاء الاصطناعي العام، وهم يتسابقون بتهور ليكونوا أول من يقوم بذلك”.

على الرغم من ذلك، كان ادعاء كوكوتاجلو الأكثر غموضًا للصحيفة هو أن فرصة أن يدمر الذكاء الاصطناعي البشرية تبلغ حوالي 70 بالمائة – وهي احتمالات لن تقبلها في أي حدث كبير في الحياة، لكن أوبن إي آي وأمثالها يواصلون التقدم في تطويره على أي حال.

إن مصطلح “p(doom)”، وهو مصطلح يستخدمه الذكاء الاصطناعي للدلالة على احتمالية أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى هلاك البشرية، هو موضوع جدل مستمر في عالم التعلم الآلي.

وقال كوكوتايلو البالغ من العمر 31 عامًا لصحيفة نيويورك تايمز إنه بعد انضمامه إلى أوبن إي آي في عام 2022 وطُلب منه التنبؤ بتقدم التكنولوجيا، أصبح مقتنعًا ليس فقط بأن الصناعة ستحقق الذكاء الاصطناعي العام بحلول عام 2027، ولكن كان هناك احتمال كبير بأن ذلك من شأنه أن يضر البشرية بشكل كارثي أو حتى يدمرها.

وكما هو مذكور في الرسالة المفتوحة، يؤكد كوكوتايلو ورفاقه، “حقهم في تحذير” الجمهور من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي. ومن من يثير المخاوف، موظفين سابقين وحاليين في Google DeepMind وAnthropic، بالإضافة إلى جيفري هينتون، الذي يلقب بالأب الروحي للذكاء الاصطناعي، والذي ترك غوغل العام الماضي بسبب مخاوف مماثلة –

أصبح كوكوتاجلو مقتنعًا جدًا بأن الذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر هائلة على البشرية، لدرجة أنه في النهاية طالب سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، شخصيًا بضرورة “التركيز على الأمان” وقضاء المزيد من الوقت في تنفيذ حواجز الحماية للسيطرة على التكنولوجيا بدلاً من الاستمرار في جعلها أكثر ذكاءً. وكتب في رسالته الإلكترونية التي تمت مشاركتها مع صحيفة نيويورك تايمز: “العالم ليس جاهزًا، ونحن لسنا مستعدين”. “وأنا قلق من أننا نسارع إلى الأمام بغض النظر عن تصرفاتنا وتبريرها.”

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فريق التحرير

فريق التحرير

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