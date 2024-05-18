وول ستريت.. المؤشر داو جونز ينهي الأسبوع على قمة تاريخية ويتخطى 40 ألف نقطة

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع فوق مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وارتفع مؤشر داو جونز 134.21 نقطة، أو 0.3%، إلى 40003.59 نقطة، بعد يوم واحد من تجاوز مستوى 40000 نقطة للمرة الأولى لفترة وجيزة.

وقد ارتفع المؤشر وغيره من المؤشرات في وول ستريت منذ خريف عام 2022 حيث تمكن الاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات من الصمود على الرغم من ارتفاع التضخم والآثار العقابية لأسعار الفائدة المرتفعة والمخاوف بشأن الركود.

أضاف مؤشر S&P 500، وهو المؤشر الأكثر أهمية لوول ستريت ومعظم المدخرين المتقاعدين، 6.17 نقطة، أو 0.1%، إلى 5303.27. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 12.35 نقطة، أو 0.1%، إلى 16685.97 نقطة.

فقاعة الذكاء الاصطناعي

وفقا لـ”AP”، استمر جنون وول ستريت حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التصاعد على الرغم من بعض التحذيرات من فقاعة محتملة.

كان هذا الأسبوع جيدا للأسواق على نطاق واسع بعد أن أحيا تقرير الآمال بأن التضخم يتجه أخيرا إلى الاتجاه الصحيح بعد بداية محبطة لهذا العام. وهذا بدوره أنعش الآمال في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة على الأقل هذا العام.

ويستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، ومن شأن التخفيض أن يرفع أسعار الاستثمار ويزيل بعض الضغوط الهبوطية على الاقتصاد.

والأمل هو أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق التوازن المتمثل في إبطاء الاقتصاد بما يكفي من خلال أسعار الفائدة المرتفعة للقضاء على التضخم المرتفع، ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى الركود السيئ.

وبطبيعة الحال، الآن بعد أن أصبحت نسبة متزايدة من المتداولين تراهن على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، إن لم يكن أكثر، يحذر بعض الاقتصاديين من أن التفاؤل قد يكون مبالغا فيه.

في حين أن تقارير البيانات في الآونة الأخيرة كانت أفضل من التوقعات، فإن “الأفضل من المتوقع لا يعني الخير”، كما كتب الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا في تقرير بحثي عالمي لبنك أوف أمريكا.

التضخم صداع في رأس الفيدرالي

ولا يزال التضخم أعلى مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا يزال مايكل جابن من بنك أوف أمريكا يتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا حتى خفضه في ديسمبر/كانون الأول.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.41% من 4.38% في وقت متأخر من يوم الخميس. وارتفع العائد على عامين، والذي يتتبع بشكل وثيق توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.82% من 4.80%.

وفي أسواق الأسهم بالخارج، قفزت المؤشرات بنسبة 1% في شنغهاي و0.9% في هونغ كونغ بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني عن خطوات لدعم سوق العقارات المتعثر. وخفضت الدفعات المقدمة المطلوبة لقروض الإسكان وخفضت أسعار الفائدة لشراء المنزل الأول والثاني، من بين خطوات أخرى، كما انخفضت المؤشرات في سيول وطوكيو وفي معظم أنحاء أوروبا.