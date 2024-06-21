ثورة الذكاء الاصطناعي تُهدد 54٪ من وظائف القطاع المالي

توقعت مجموعة “سيتي غروب” أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة هائلة في القطاع المالي، حيث من المتوقع أن تُصبح 54٪ من الوظائف في هذا القطاع قابلة للأتمتة خلال السنوات القادمة.

وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك أن الذكاء الاصطناعي سيُعيد تشكيل التمويل الاستهلاكي ويُعزز الإنتاجية بشكل كبير، ممّا سيؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف البشرية.

وظائف في القطاع المالي

وذكر التقرير أن التكنولوجيا الجديدة قد تُساهم في خلق 12٪ من الوظائف في القطاع المالي، بينما ستُلغي 54٪ أخرى.

وفي هذا السياق، أوضح ديفيد غريفيث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “سيتي غروب”، أن الذكاء الاصطناعي “يمتلك القدرة على إحداث ثورة في القطاع المصرفي وتحسين الربحية بشكل كبير”.

وبينما تُشير التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُحل محل بعض الوظائف في القطاع المالي، إلا أن “سيتي غروب” لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في عدد الموظفين.

وذلك لأن المؤسسات المالية ستحتاج إلى توظيف عدد كبير من ذوي الخبرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مثل مديري الذكاء الاصطناعي ومسؤولي الامتثال، لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل فعال وتماشياً مع اللوائح والقوانين.