ماذا قال وزير الموارد السعودي عن التوظيف بالذكاء الاصطناعي؟

ركز المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض على مستجدات أسواق العمل و دور التقنية و سبل توظيفها في قطاع الأعمال بكافة أنواعه، ولم يتوقف الحديث عن تقنية الذكاء الاصطناعي.

فقد تحدث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي خلال كلمته الافتتاحية، عن نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يعد أحد مسارات المناقشات في جلسات المؤتمر.

وأشار الوزير أحمد الراجحي، إلى أهميةمناقشة التحديات و الضغوطات التي يتعرض لها سوق العمل والعوامل الأخرى لأهم تغير العلاقات المستقبلية مع العمال والعمالة، بما في ذلك التقنيات الحديثة على سبيل المثال “الأتمتة و الذكاء الاصطناعي التي جعلت من الوظائف و الأدوار متكررة وغير مهمة.

وأكد أنهم يأخذون في عين الاعتيار جملة من الأسئلة؛ كيف يمكن أن نتأكد أن عدد كبير جدا من العاملين لا يعانون بسبب التقنية و الانجازات التقنية التي دخلت حياتنا وغيرت قانون العمل، منوها إلى أنه من الأفضل أصلاح أحوال الناس و تهيئتهم ليكون لهم مهارات جديدة .

كما نوه إلى ما تشهده المملكة من تحولات كبيرة تسعى من خلالها الدولة بكافة قطاعاتها لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وأهمها تنوع الاقتصاد، مشيرا إلى أنهم في السعودية يعملون على تطوير القطاع الخاص والصناعات الرائدة وتطوير العاملين؛ ليس فقط السعوديون بل حتى العاملون فيه من الجنسيات الأخرى.

والعمل على خلق فرص و وظائف و بيئة عمل تتحمل الضغوطات والتحديات القادمة.

وقال، من المتوقع أن يخلق نمو سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهناك الآن 22 مليون شخص في أميركا يعملون بدوام كامل من المنزل، داعياً إلى ضمان استخدام التقنيات الجديدة في العمل لتعظيم القيمة للاقتصاد العالمي، وبناء بيئات عمل خالية من الاستغلال، أو الاختراقات التكنولوجية التي تؤدي إلى فقدان فجائي للوظائف.



وأضاف أن المملكة تتمتع بأحد أكثر قوى العمل تنوعاً في العالم، كما تسعى لأن نصبح وجهة مفضلة لأفضل العقول في العالم، ونحن محظوظون بوجود أيدٍ عاملة من الشباب السعودي وعلى قدرٍ عالٍ من التعلّم، مؤكداً سعي المملكة إلى خلق بيئات عمل يقودها القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السعوديين.



وأشار إلى أن المملكة نرغب في العمل مع جميع الأصدقاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن الأزمات علمتنا أننا معًا أقوى بكثير، والفرصة أمامنا أن نحدث تغييراً معنوياً على نطاق عالمي.

و أكد أن المؤتمر سيركز على 8 مسارات مهمة منها بحث تغيرات العمل والذكاء الاصطناعي و إعادة هندسة أسواق العمل و السياسات و إعادة التشريعات.

استمراراً لدور المملكة الريادي عالمياً؛ انطلق اليوم #مؤتمر_سوق_العمل الدولي، بحضور 6000 مشارك و150 متحدثاً؛ لمناقشة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، وأبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهارات القرن الحادي والعشرين، وصناعة فرص المستقبل. pic.twitter.com/702A9Vjs9R — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) December 13, 2023