واتساب سيطلب صورتك لعمل أيقونة أفاتار منها بالذكاء الاصطناعي

اشارت تقارير صحفية إلى تسرب ميزة جديدة قادمة من واتساب بالذكاء الاصطناعي وهي باسم “Imagine” AI القادمة من شركة ميتا، وذلك بعد ظهورها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد. ويبدو أن واتساب تعمل على تقديم ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي والتي من المفترض أن تسمح للمشتركين إنشاء صور رمزية مخصصة لهم لاستخدامها في أي مكان افتراضي. ستستخدم الميزة وهي قيد التطوير، التي تم رصدها في إصدار تجريبي بيتا من واتساب الجديد لنظام اندرويد من إصدار 2.24.14.7 .

وتبدو النتيجة مزيجًا من الصور التي يوفرها المشترك وما يحدده بالنص بالاعتماد على نموذج اللغة Meta AI Llama من شركة ميتا. تظهر الرسوم التي شاركها موقع يرصد أنباء الإصدارات التجريبية وهو واب بيتا انفو WABetaInfo أنه يمكن للمستخدمين تخيل أنفسهم في أي مكان حسب ما يكتبوه من طلبات للأجواء المحيطة بهم “في أي مكان من الغابة إلى الفضاء الخارجي”. تبدو الأمثلة نموذجية إلى حد ما لتلك التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات مثل لينسا Lensa AI أو ميزة الصور الشخصية “Dreams” من سنابشات Snapchat. لإنشاء الصورة الرمزية المخصصة، سيحتاج مستخدمو واتساب إلى “التقاط صور لأنفسهم مرة واحدة” والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لتدريب Meta AI لإنتاج صور تشبه المستخدم في أي مكان. سيتمكن مستخدمو واتساب بعد ذلك من إنشاء صورهم الرمزية ، أو في محادثات واتساب الأخرى ويقال إن الميزة ستكون اختيارية، وستتطلب من المستخدمين تمكينها يدويًا في إعدادات واتساب قبل أن يمكن استخدامها. ولا يزال واتساب يطرح دعمًا لروبوت الدردشة Meta AI الخاص به، إلى جانب إنشاء صور ذكاء اصطناعي فورية للمشتركين في الولايات المتحدة – لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاق ميزة الصورة الرمزية الجديدة للذكاء الاصطناعي.