فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيأخبار أريبيان بزنسالتقنية والحياة

واتساب سيطلب صورتك لعمل أيقونة أفاتار منها بالذكاء الاصطناعي

ميزة جديدة تطلب صورتك لتشكيل أفاتار منها بالذكاء الاصطناعي

فريق التحرير by فريق التحرير

اشارت تقارير صحفية إلى تسرب ميزة جديدة قادمة من واتساب بالذكاء الاصطناعي وهي باسم “Imagine” AI القادمة من شركة ميتا، وذلك بعد ظهورها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد. ويبدو أن واتساب تعمل على تقديم ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي والتي من المفترض أن تسمح للمشتركين إنشاء صور رمزية مخصصة لهم لاستخدامها في أي مكان افتراضي. ستستخدم الميزة وهي قيد التطوير، التي تم رصدها في إصدار تجريبي بيتا من واتساب الجديد لنظام اندرويد من إصدار 2.24.14.7 .

وتبدو النتيجة مزيجًا من الصور التي يوفرها المشترك وما يحدده بالنص بالاعتماد على نموذج اللغة Meta AI Llama من شركة ميتا. تظهر الرسوم التي شاركها موقع يرصد أنباء الإصدارات التجريبية وهو واب بيتا انفو WABetaInfo أنه يمكن للمستخدمين تخيل أنفسهم في أي مكان حسب ما يكتبوه من طلبات للأجواء المحيطة بهم “في أي مكان من الغابة إلى الفضاء الخارجي”. تبدو الأمثلة نموذجية إلى حد ما لتلك التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات مثل لينسا Lensa AI أو ميزة الصور الشخصية “Dreams” من سنابشات Snapchat. لإنشاء الصورة الرمزية المخصصة، سيحتاج مستخدمو واتساب إلى “التقاط صور لأنفسهم مرة واحدة” والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لتدريب Meta AI لإنتاج صور تشبه المستخدم في أي مكان. سيتمكن مستخدمو واتساب بعد ذلك من إنشاء صورهم الرمزية ، أو في محادثات واتساب الأخرى ويقال إن الميزة ستكون اختيارية، وستتطلب من المستخدمين تمكينها يدويًا في إعدادات واتساب قبل أن يمكن استخدامها. ولا يزال واتساب يطرح دعمًا لروبوت الدردشة Meta AI الخاص به، إلى جانب إنشاء صور ذكاء اصطناعي فورية للمشتركين في الولايات المتحدة – لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إطلاق ميزة الصورة الرمزية الجديدة للذكاء الاصطناعي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...