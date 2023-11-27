قد تتفاجئ حين يقدم لك شخص كفيف المساعدة في أحد متاجر أبل في بعض الدول، وستجد أن ذلك الشخص مؤهل بل قادر تماما على تلبية طلباتك كلها. فما سر ذلك؟

لعل تطبيق بي ماي آيز ( bemyeyes تعني كن عيناي) هو أحد أفضل التطبيقات التي تفتح الأبواب أمام استخدام الذكاء الاصطناعي أمام كبار السن وضعاف البصر، من خلال ربطه مع تشات جي بي تي مجانا فيما أعلنت مايكروسوفت أنها ستدمج خدمة بي ماي أيز لحل مشاكل الدعم الفني التي تواجهه فئة ضعاف البصر.

يسمح التطبيق بالتقاط صورة ليقدم وصفا كامل لما يحيط باي شخص مجانًا. يمكنه أيضًا أن يطلب المزيد من المعلومات وما إلى ذلك. كذلك الحال مع تطبيق سيين إي آي.

لا يمكن أن ننكر صعوبة الحلول التقنية التي تأتي بالإنكليزية، لكن تطويع معظمها ليس أمرا سهلا في حال عدم توفر المحتوى المناسب.

حين يلزمك إهداء هاتف ذكي أو تجهيزه لشخص من كبار السن أو لشخص من ذوي الاحتياجات الخاص مثل ضعاف البصر والمكفوفين، عليك بالنظر إلى مزايا تحول استخدام الهاتف الذكي لدى تلك الفئات إلى أداة هائلة في فائدتها بخيارات كبيرة تحاكي قارئ الشاشة في الكمبيوتر (screen reader) وتتوفر أدوات كثيرة تكسر عزلتهم بل تفتح أمامهم أبواب كثيرة بما فيها العمل بشكل مستقل تماما ولن تستدعي حياتهم العملية لمرافقة أو مساعدة في حالات كثيرة، فأيهما أفضل هواتف آي فون أم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد لذلك الهدف؟

لنرى ما تقدمه تقنيات المساعدة في معسكر أي فون مقابل معسكر هواتف أندرويد سواء كان ذلك في الوصول للكتب الصوتية ومحتوى البودكاست الصوتي وحتى تطبيقات مثل واتساب.

أيفون وأجهزة أي أو إس

تقدم أبل عبر صفحتها على الويب مزايا عديدة للمساعدة كبار السن وضعاف البصر والمكفوفين على الاستفادة من أجهزتهم مثل أيفون وأيباد، وقد يساعدك البدء لتسهيل الوصول إلى محتوى الصوت بل حتى أفلام السينما بما يلي:

إلغاء قفل الهاتف الباس كود (passcode) إذا كان ذلك مناسبا لصاحب الهاتف الذكي أو توفر بديل حماية آخر مثل كلمات المرور الصوتية.

تمكين الصوت المرافق من إعدادات الهاتف Settings ثم مزايا الوصول Accessibility

استخدام جريتا Greta عبر سماع الحوار بتطبيق غريتا الذي يقرأ الترجمة أو وصف ما يجري في الفيلم أي الوصف الصوتي (AD)

استفد من تطبيق فويس أوفر ويمكن تفعيله من أداة سيري

يمكنك تشغيل تطبيق المكبر Magnifier لتوليد تعليمات سماعية أي صوت يولد لشرح أي شيء أو نص تشير إليه

تطبيق الرؤية سيين إي آي ويقدم جميع أنواع الأدوات المساعدة المفيدة بداخله، بما في ذلك طريقة لمعرفة مدى سطوع الغرفة (يساعد على معرفة ما إذا كنت قد تركت الأضواء مضاءة أم لا)، وماسح ضوئي للرمز الشريطي يوفر لك معلومات عن المنتج (يصدر صوتًا إليك) أسرع أو أبطأ لإعلامك بأنك أصبحت أكثر دفئًا)، ومحلل الألوان الذي يعمل نوعًا ما في بعض الأحيان، وقارئ المستندات مع التوجيه الصوتي لمساعدتك في ضبط الكاميرا، وقارئ العملات.

أجهزة أندرويد

تتوفر في أجهزة أندرويد أدوات مساعدة في الإعدادات، وذلك للوصول إلى المحتوى والخدمات مثل أداة لايف ترانسكرايب المجانية وهي تحول ما تلتقطه من حوار إلى نص. وكما هو الحال مع آي فون وسيري هناك أداة المساعد الشخصي وجهاز Google Home، أو حتى جهاز ألكسا Alexa الذي يسهل الكثير من المهام. يتوفر في أندرويد تطبيق الأوامر الصوتية فويس أكسس لكنه يخيب الآمال أحيانا.

في الإعدادات المتقدمة، يمكنك تفعيل كلمات المرور الصوتية اختر بالتفضيلات “speak passwords” “نطق كلمات المرور”.

تطبيق بمثابة كاميرا ناطقة

أجهزة أخرى

هناك حلول بالأجهزة مختلفة كليا مثل الهواتف المخصصة للمكفوفين ولذوي الاحتياجات البصرية الخاصة حيث لا تهم الشاشة بقدر المزايا الأخرى.

لعل إقدام أبل على العمل مبكرا على مزايا المساعدة يكسبها تفوقا كبيرا على أندوريد الذي يحاول اللحاق بتقديم مزايا مماثل لكن لدى أبل فريق كبير من المكفوفين الذين يتعملون بأنفسهم على تطويع التطبيقات لتسهيل العمل بها أمام ضعاف البصر والمكفوفين.

وفي الختام، لا يوجد أي جهاز أو تقنية تغني عن التواصل المنتظم مع كبار السن فالتقنية تساعد قليلا في كسر العزلة لكن التلاقي والتواصل الشخصي لا بديل له.