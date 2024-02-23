هل سينطلق الذكاء الاصطناعي السيادي لدى الدول العربية؟

تكّشف مؤخرا مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي وتتطلع شركات مثل إنفيديا إلى البيع لدول بأكملها كجزء من مفهوم يعرف باسم الذكاء الاصطناعي السيادي، مما يضع الدول العربية أمام هذا التحدي. وتهدف الشركة إلى بيع رقائق الذكاء الاصطناعي لدول بأكملها كجزء من مفهوم يعرف باسم الذكاء الاصطناعي السيادي.

الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ أكد خلال مكالمة عن أداء الشركة المالي والأرباح قائلا: “إن اللغة والمعرفة والتاريخ والثقافة تختلف كليا حسب كل منطقة، ويختلف ما تمتلكه كل منطقة من بيانات عن غيرها ولذلك يسعون لاستخدام بياناتهم، وتدريبها لإنشاء ذكائهم الرقمي الخاص، وتوفيره لتطويع تلك المواد الخام من المعطيات بأنفسهم.

الذكاء الاصطناعي السيادي يفرض أن تقوم كل دولة أو منطقة أو أمة واحدة بإنشاء قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يسمح للذكاء الاصطناعي الخاص بها بتلبية دقيقة لاحتياجاتها الخاصة. وتلفت كوليت كريس، المديرة المالية لشركة إنفيديا إلى ذلك بالقول:” في المناطق خارج الولايات المتحدة والصين، أصبح الذكاء الاصطناعي السيادي محركًا إضافيًا للطلب”.

يبرز ذلك مع ارتفاع أسهم عقب كشفها عن أرباح وإيرادات فاقت التوقعات في وول ستريت، وذلك بفضل مبيعات شرائح رسومات مراكز البيانات، ليستعر هوس الذكاء الاصطناعي بالسوق بعد أن وصلت أسعار الأسهم حول العالم ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقفزت قيمة إنفيديا بمعدل 16% يوم الخميس، لتضيف الشركة 277 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، لتسجل أكبر زيادة في القيمة السوقية في جلسة واحدة على الإطلاق، متجاوزةً الرقم القياسي الذي سجلته “ميتا بلاتفورمز” والبالغ 197 مليار دولار.

وخلال حوار أجراه جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انفيديا “NVIDIA في دبي

أكد قائلا”، إن العالم يشهد بدايات ثورة صناعية جديدة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستدعي تحسن وتسريع أداء أجهزة الحواسيب لتواكب تلك الثورة، وأضاف، خلال جلسة حاوره فيها عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، وطالب هوانغ داعياً كل دولة لأن تمتلك نظامها السيادي الخاص بالذكاء الاصطناعي، بحيث تمتلك البيانات اللازمة لتوثيق تاريخها ومستقبلها

“إنها ليست ثورة طاقة أو غذاء، بل هي إنتاج الذكاء، وبالتالي يجب على كل دولة أن تمتلك إنتاج ذكائها الخاص، وهنا تأتي فكرة “الذكاء الاصطناعي السيادي”، بحيث تمتلك الدولة بيانات لتوثيقها”. تاريخها ومستقبلها.”

→ “نصيحتي للدول ضرورة امتلاك الذكاء الاصطناعي الوطني وعدم السماح لغيرها بذلك، وأول شيء يجب على كل دولة القيام به هو بناء البنية التحتية وليس العمل على تطبيق معين؛ إذا كنت ترغب في تطوير الطاقة، عليك أن تبني المولدات، وإذا كنت تريد الغذاء، عليك أن تبني المزارع، وإذا كنت تريد الذكاء الاصطناعي، عليك أن تبني البنية التحتية. إنها ليست باهظة الثمن، لكن هناك شركات تريد تخويف الجميع، بينما في الواقع هي أجهزة كمبيوتر يمكنك شراؤها، وكل دولة قادرة على القيام بذلك”.

ولا يعرف أحدا رد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ على منع الولايات المتحدة بيع منتجات وشرائح الذكاء الاصطناعي لدول عديدة في الشرق الأوسط.

فرضت الولايات المتحدة قيود تصدير على شرائح شركات عتاد الذكاء الاصطناعي لدول في الشرق الأوسط، وذلك لمنتجات شركة إنفيديا Nvidia وذلك في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وقالت الشركة “أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات إيه 100 وإتش 100 المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط”.

لم تحدد الشركة أسماء الدول في الشرق الأوسط التي ستتأثر على بهذه القيود على تصدير منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما فرضت إدارة بايدن قيودا مماثلة على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة إي إم دي AMD وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على إي إم دي لتمنع تصدير بعض شرائحها للصين، وقالت الشركة إن مسؤولين أمريكيين طلبوا منها وقف تصدير نفس رقائق تستخدم في الذكاء الاصطناعي إلى الصين.