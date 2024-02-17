هل انطلق موسم الهجرة إلى الحوسبة الطرفية بعيدا عن حوسبة السحاب؟

بدأت متطلبات تشغيل الذكاء الاصطناعي تدفع بالشركات للنزوح بعيدا عن حوسبة السحاب ونحو الحوسبة الطرفية أي امتلاك العتاد والبرامج لتشغيل كل شيء في مقراتها لمعالجة المزيد من البيانات محليًا للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الهجرة لعدة أسباب أبرزها تقليص التكاليف وتوفير ملايين الدولارات.

تتجاوز أسباب هذا التحول مجرد توفير الكثير من النفقات، رغم حجم التوفير الكبير عند التخلي عن الحوسبة السحابية نحو الحوسبة الطرفية، أي قيمة النفقات الرأسمالية (CapEx) التي تشمل الأصول ذات الفائدة الطويلة، والمعدات والبرمجيات، والتكاليف التشغيلية (OpEx): مثل رواتب الموظفين وفواتير الخدمات الأخرى. ومثلا، لو بلغت فاتورة شركتك من مزودي حوسبة السحاب مثل أمازون وغوغل أو مايكروسوفت وغيرهم، قرابة مليون دولار، وكان بإمكانك شراء أجهزة وبرمجيات لتشغل عمليات شركتك لقاء نصف المبلغ، فهو أمر جدير بالنظر خاصة وأن بياناتك ستبقى لديك. كما أن الخدمات السحابية تؤمن مزايا جيدة لا عيب فيها عدا السعر الذي يتزايد بدون مبررات أحيانا. إذا فالمعيار هو الكلفة والكفاءة دون أي اعتبارات أخرى.

هذا ما أشار إليه ديفيد هنسون رئيس شركة أثار نقاشا لافتا بترك شركته لخدمات الحوسبة السحابية واعتماد أجهزة محلية لها ويقول إن ذلك يناسب الشركات المتوسطة والكبيرة مضيفا أن قيمة التوفير عن التخلي عن اعتماد الحوسبة السحابية، لن تتلاشى بسبب الحاجة إلى توظيف المزيد من المبرمجين لأنه حافظ على ذات الفريق كما هوـ قائلا إن نفس الأشخاص الذين كانوا يقومون بتشغيل برامج البريد HEY وبرنامج إدارة المشاريع بيزكامب Basecamp، والتطبيقات الأخرى في السحابة يقومون الآن بتشغيلها على أجهزة الشركة الخاصة. ويضيف أن ميزة أساسية تستخدم للتسويق السحابي لم تعد صالحة، وهي أن كل شيء سيكون أسهل بكثير لدرجة أنك لن تحتاج إلى أي شخص لتشغيله. أنا لم أر قط ذلك استغناء فعليا للموظفين لتشغيل تطبيقات الإنترنت الكبيرة على السحابة التي تتمتع ببعض المزايا، ولكن لا توفر في عدد موظفي العمليات.

ويقود الذكاء الاصطناعي الطلب الهائل على البنية التحتية للحوسبة الطرفية، يأتي هذا التحول بعد سنوات من قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع المؤسسات إلى ترحيل البيانات إلى خدمات الحوسبة السحابية في مراكز البيانات البعيدة. يستنتج مزودو الأجهزة والبرامج على حد سواء أن الحوسبة المتطورة – نقل قوة المعالجة لتصبح بالقرب من مكان توليد البيانات – توفر جسرًا بين شبكات 5G ومراكز البيانات السحابية. لقد بدأوا في تقديم حزم موحدة لجميع الخدمات الثلاث بحسب تقرير لموقع أكسيوس الذي يميل لتزكية التكامل بين اعتماد الحوسبة الطرفية والحوسبة السحابية معا.

سيناريوهات وأمثلة

تتطور حوسبة الحافة وتتكامل مع الذكاء الاصطناعي مع تطور السيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال وقد شهدت هذه الفئة من السيارات والمركبات تحولًا كبيرًا في الحوسبة من الخوادم المركزية إلى الأجهزة الطرفية اللامركزية. وقد أدى هذا التقدم في الحوسبة المتطورة إلى تقليل زمن الوصول إلى المعطيات، مما مكن المركبات من تفسير بيانات الاستشعار والتفاعل مع ظروف الطريق المتغيرة فورا أو في الوقت الفعلي.

تعتمد العديد من خدمات الحافة الجديدة على نوعية الاستخدام، ففي حالة منصات النفط والغاز البعيدة، يجد أصحابها أنهم يجمعون كميات هائلة من البيانات التي تصبح قديمة في غضون ثوانٍ، لذلك يحتاجون إلى طرق لمعالجة تلك البيانات بشكل أسرع، حسبما صرحت نائبة رئيس شركة إنتل، كارولين تشان، لموقع أكسيوس Axios.

فيما ترى لينوفو أن هناك سوقًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي الطرفي لدعم تقنيات المدن الذكية – بدءًا من استخدام رؤية الكمبيوتر لتحفيز الاستجابات للحرائق إلى مساعدة الأشخاص ضعاف البصر على التنقل في الشوارع.

تبلغ قيمة السوق العالمية للحوسبة الطرفية أكثر من 200 مليار دولار سنويًا. نعم، ولكن: للاستفادة بشكل أفضل من جميع البيانات التي تنتجها، ستحتاج العديد من المؤسسات الكبيرة إلى البحث عن مجموعات من الحوسبة السحابية والحوسبة المتطورة وشبكات 5G الخاصة لضمان تشغيل خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة.