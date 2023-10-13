نموذج الذكاء الاصطناعي الطبي (ميد 42) لتحسين نتائج المرضى

أعلنت شركة M42 ، عن إطلاق النموذج اللغوي (ميد 42) الخاص بالحالات السريرية، وهو نموذج ذكاء اصطناعي متاح للجميع، ويهدف إلى الارتقاء بمستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.

يوفر النموذج الجديد إجابات دقيقة للأسئلة الطبية من النمطين القصير والطويل، ويهدف تطويره إلى تعزيز عملية اتخاذ القرارات السريرية وتسهيل الوصول إلى المعرفة الطبية لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى والباحثين الطبيين والجهات التنظيمية.

اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي

وقام المتخصصون باختبار النموذج على مجموعات بيانات متعددة في مجال الرعاية الصحية، حيث نجح في تخطي العديد من النماذج المغلقة الأكبر حجماً.

وتم تدريب النموذج وضبطه من قبل شركة (سيريبراس) بالتعاون مع (كور 42)، وقام فريق من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتقييم دقة النموذج.

قدرات نموذج الذكاء الاصطناعي

يمتلك النموذج الجديد القدرة على إحداث نقلة نوعية في عملية اتخاذ القرار السريري، حيث يعمل كمساعد قائم على الذكاء الاصطناعي لمتخصصي الرعاية الصحية. كما يمكن للنموذج تطوير خطط علاج شخصية من خلال تحليل التاريخ الطبي للمريض لتحديد أفضل مسار للعلاج.

ويساعد النموذج الأطباء على إجراء التحليلات بشكل أسرع، ويتيح للصيادلة انتقاء الجرعات الصحيحة، في حين يدعم العلماء الذين يدرسون خيارات العلاج في إجراء مراجعة للدراسات السابقة بكفاءة عالية.

أين يتوفر نموذج الذكاء الاصطناعي

ويتوفر نموذج (ميد 42) للتحميل على موقع شـركة (هاجينـج فيـس)، ما يتيح لمجتمع المطورين والعلماء اختباره ومراجعته وتقييمه على نطاق واسع. ويتوفر نموذج (ميد 42)، بشكل مجاني لأغراض البحث والاستخدام غير التجاري، مع فرض ضوابط مناسبة على الاستخدام والأخذ بالاعتبار المخاطر التي قد تنشأ عند نشر نموذج ذكاء اصطناعي في مجال الرعاية الصحية.