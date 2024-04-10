نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من ميتا وأوبن أيه آي.. تفكر وتخطط

إن عملاقا التكنولوجيا “ميتا” (Meta)، و”أوبن أيه آي” (OpenAI)، على وشك إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة يقولون إنها ستكون قادرة على التفكير والتخطيط، وهي خطوات أساسية نحو تحقيق الإدراك الخارق في الآلات.

هذا الأسبوع، أشار المسؤولون التنفيذيون في “ميتا” (Meta)، و”أوبن أيه آي” (OpenAI)، إلى أنهم يستعدون لإطلاق الإصدارات التالية من نماذجهم اللغوية الكبيرة، وهي الأنظمة التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT.

نماذج ذكاء اصطناعي جديدة

وقالت ميتا إنها ستبدأ في طرح نموذج Llama 3، وهو أول نموذج من نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها في الأسابيع المقبلة، في حين أشارت OpenAI المدعومة من مايكروسوفت إلى أن نموذجها التالي من نماذج ذكاء اصطناعي، المتوقع أن يطلق عليه GPT-5، سيأتي “قريبًا”.

“نحن نعمل بجد لمعرفة كيفية جعل هذه النماذج من نماذج ذكاء اصطناعي لا تتحدث فقط، بل تدفعها إلى التفكير والتخطيط”، وفق تصريحات جويل بينو، نائبة رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، والتي قالت أيضا:” يجب أن يكون لدينا ذاكرة”.

نماذج تحل “المشكلات الصعبة”

كما قال براد لايت كاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوبن أيه آي، لصحيفة فايننشيال تايمز إن الجيل القادم من GPT سيُظهر تقدمًا في حل “المشكلات الصعبة” مثل التفكير.

وقال: “سنبدأ في رؤية الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه من خلال نماذج ذكاء اصطناعي، القيام بمهام أكثر تعقيدًا بطريقة أكثر تعقيدًا”.

وأضاف:” أعتقد أننا بدأنا للتو في خدش السطح فيما يتعلق بقدرة هذه النماذج على التفكير”.

موجة جديدة من نماذج ذكاء اصطناعي

وأوضح، لايت كاب، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم “جيدة حقًا في تنفيذ المهام الصغيرة لمرة واحدة”، لكنها لا تزال “ضيقة جدًا” في قدراتها.

وترقيات “ميتا”، و”أوبن أيه آي”، تعد جزءًا من موجة من نماذج اللغات الكبيرة الجديدة من نماذج ذكاء اصطناعي، سيتم إصدارها هذا العام من قبل شركات بما في ذلك غوغل.

مع تسابق شركات التكنولوجيا لإنشاء ذكاء اصطناعي توليدي أكثر تطوراً من أي وقت مضى، تتسارع وتيرة التقدم، عن طريق برمجيات يمكنها إنشاء كلمات وصور وأكواد ومقاطع فيديو تشبه البشر بجودة لا يمكن تمييزها عن الناتج البشري.

الذكاء العام الاصطناعي

يعد التفكير والتخطيط خطوات أساسية نحو ما يسميه باحثو الذكاء الاصطناعي “الذكاء العام الاصطناعي”، وهو ما يماثل الإدراك على المستوى البشري، لأنهما يسمحان لروبوتات الدردشة، والمساعدين الافتراضيين بإكمال تسلسل المهام ذات الصلة، والتنبؤ بعواقب أفعالهم.

وقال يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في “ميتا”، إن إضافة المنطق يعني أن نموذج الذكاء الاصطناعي “يبحث عن الإجابات المحتملة”، و”يخطط لتسلسل الإجراءات”، ويبني “نموذجًا عقليًا لما سيكون عليه تأثير أفعاله”.

وأضاف، أن هذه “قطعة كبيرة مفقودة نعمل عليها حتى تتمكن الآلات من الوصول إلى المستوى التالي من الذكاء”.

وقال ليكون، إنها تعمل على “وكلاء” الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم، على سبيل المثال، تخطيط، وحجز كل خطوة من الرحلة، من مكتب شخص ما في باريس إلى مكتب آخر في نيويورك، بما في ذلك الوصول إلى المطار.

خطط “ميتا” لنماذج الذكاء الاصطناعي

وتخطط شركة “ميتا”، لدمج نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها في واتساب، ونظاراتها الذكية Ray-Ban.

وتستعد لإصدار نموذج Llama 3 بمجموعة من أحجام النماذج لمختلف التطبيقات، والأجهزة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف لايت كاب، أن OpenAI سيكون لديها “المزيد لتقوله قريبًا” بشأن الإصدار التالي من GPT.

وقال: “سنرى النماذج تتجه نحو مهام أطول وأكثر تعقيدًا”.. “وهذا يتطلب ضمنا تحسين قدرتهم على التفكير”.