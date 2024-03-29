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نسخة محسنة من روبوت الدردشة “غروك” من شركة ماسك “إكس.إيه.آي”

أطلق إيلون ماسك “إكس.إيه.آي” العام الماضي لإنشاء ما قال إنه سيكون “أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة”

فريق التحرير by فريق التحرير
شعار "إكس.إيه.آي" على اللوحة الأم لكمبيوتر (رويترز)
شعار "إكس.إيه.آي" على اللوحة الأم لكمبيوتر (رويترز)

قالت شركة الذكاء الاصطناعي “إكس.إيه.آي” xAI التابعة لإيلون ماسك إنها ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة “غروك”.

وذكرت “إكس.إيه.آي” في بيان أن الإصدار الجديد، واسمه جروك 1.5، سيكون متاحا للمختبرين الأوائل ومستخدمي غروك الحاليين على منصة “إكس“، المعروفة سابقاً باسم “تويتر“، في الأيام المقبلة.

وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.

وأطلق ماسك “إكس.إيه.آي” العام الماضي لإنشاء ما قال إنه سيكون “أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة”، سعيا لإيجاد بديل لبرنامج “أوبن إيه.آي” المدعوم من مايكروسوفت وغوغل التابعة لشركة “ألفابت”.

وقد طرحت الشركة الناشئة “غروك” لمشتركي “إكس بريميوم+” في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

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فريق التحرير

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