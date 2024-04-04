صدمة في عالم الذكاء الاصطناعي.. برنامج الدردشة الخاص بـ”ميتا” متهم بالعنصرية

بعد أسابيع قليلة من اضطرار شركة جوجل لإغلاق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها، يواجه عملاق التكنولوجيا الآخر انتقادات بسبب التحيز العنصري لروبوته.

اتهم منشئ الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا بأنه “عنصري” بعد أن اكتشف المستخدمون أنه غير قادر على تخيل صورة لرجل آسيوي مع امرأة بيضاء.

أداة الذكاء الاصطناعي، التي أنشأتها الشركة الأم لفيسبوك، قادرة على أخذ أي مطالبة مكتوبة تقريبا وتحويلها إلى صورة واقعية صادمة في غضون ثوان.

انتقادات على وسائل الاجتماعي

ومع ذلك، وجد المستخدمون أن الذكاء الاصطناعي لم يتمكن من إنشاء صور تظهر أزواجا من أعراق مختلطة، على الرغم من حقيقة أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ هو نفسه متزوج من امرأة آسيوية.

على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد المعلقون هذا باعتباره مثالا على التحيز العنصري للذكاء الاصطناعي، حيث وصف أحدهم الذكاء الاصطناعي بأنه “برنامج عنصري صنعه مهندسون عنصريون”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حاولت ميا ساتو، مراسلة موقع The Verge، إنشاء صور باستخدام مطالبات مثل “رجل آسيوي وصديق قوقازي” أو “رجل آسيوي وزوجة بيضاء”.

واكتشفت أنه مرة واحدة فقط عبر “عشرات” الاختبارات، تمكن الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا من إظهار رجل أبيض وامرأة آسيوية.

على وسائل التواصل الاجتماعي، ذهب الكثيرون في انتقاداتهم إلى أبعد من ذلك، ووصفوا أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة مميتا بأنها عنصرية بشكل صريح.

وكما أشار بعض المعلقين، فإن التحيز الواضح للذكاء الاصطناعي مثير للدهشة بشكل خاص بالنظر إلى أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، متزوج من امرأة من شرق آسيا.

التقت بريسيلا تشان، ابنة المهاجرين الصينيين إلى أمريكا، بزوكربيرغ في جامعة هارفارد قبل الزواج من ملياردير التكنولوجيا في عام 2012.

السخرية من صور تشان وزوكربيرغ

انتقل بعض المعلقين إلى X لمشاركة صور تشان وزوكربيرغ، مازحين بأنهم تمكنوا من إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا.

ميتا ليست أول شركة تقنية كبرى يتم انتقادها بسبب إنشاء مولد صور “عنصري” يعمل بالذكاء الاصطناعي.

في فبراير/شباط، اضطرت شركة غوغل إلى إيقاف أداة Gemini AI الخاصة بها مؤقتا بعد أن انتقدها النقاد لأن الذكاء الاصطناعي على ما يبدو رفض إنشاء صور للأشخاص البيض.

وقالت جوجل في بيان لها في ذلك الوقت: “إن توليد صور الذكاء الاصطناعي لـ”Gemini” يولد مجموعة واسعة من الأشخاص”.

يتم تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل مولد الصور Gemini وميتا على كميات هائلة من البيانات المأخوذة من المجتمع ككل.

إذا كان هناك عدد أقل من الصور للأزواج من أعراق مختلطة في بيانات التدريب، فقد يفسر هذا سبب صعوبة الذكاء الاصطناعي في توليد هذه الصور.

اقترح بعض الباحثين أنه بسبب العنصرية الموجودة في المجتمع، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتعلم التمييز بناء على التحيزات في بيانات التدريب الخاصة بها.

وفي حالة شركة جوجل، فمن المعتقد أن مهندسي جوجل بالغوا في تصحيح هذا التحيز، مما أدى إلى النتائج التي تسببت في مثل هذا الغضب.

ومع ذلك، من غير الواضح حاليا سبب ظهور هذه المشكلة ولم تستجب ميتا بعد لطلب التعليق.