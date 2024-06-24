ميتا تدعم الشركات الناشئة في أوروبا ببرنامج جديد للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا، عملاقة التكنولوجيا الأميركية، يوم الاثنين عن إطلاق برنامج جديد للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في فرنسا، يستهدف الشركات الأوروبية الناشئة التي تواجه تحديات في الحفاظ على قدرتها التنافسية في هذا المجال.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود ميتا لدعم الابتكار وريادة الأعمال في أوروبا وتعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والناشئة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد نيك كليغ، المسؤول عن الشؤون الدولية في ميتا، على أهمية هذا البرنامج في مواجهة التحديات التي تواجهها أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى تفوق الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.

وأضاف كليغ أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في أوروبا من خلال توفير الدعم التقني والموارد اللازمة للشركات الناشئة.

5 شركات ستستفيد من مشروع ميتا

تم إطلاق البرنامج بالشراكة مع “سكايلواي”، وهي شركة تابعة لشركة “إليلد” المخصصة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية، وشركة “هاغينغ فايس” الفرنسية التي تشكل منصة تعاونية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وسيستفيد من هذا البرنامج خمس شركات أوروبية ناشئة بين ايلول/سبتمبر 2024 وشباط/فبراير 2025، حيث ستحصل على توجيه فني من باحثين في مختبر FAIR التابع لميتا، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى منصة هاغينغ فايس وأدواتها، فضلاً عن القوة الحاسوبية لسكايلواي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الأم لفيسبوك قد قادت برنامجًا مماثلاً في كانون الثاني/يناير الماضي، وتؤيد الشركة مقاربة “المصدر المفتوح” في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح الوصول المجاني إلى كود البرمجة، على عكس بعض منافسيها مثل “اوبن ايه آي”.

ويرى كليغ أن هذه المقاربة تساهم في تحديد الأخطاء وتصحيحها بشكل أسرع وأكثر فعالية.