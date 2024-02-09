منع مكالمات الذكاء الاصطناعي الهاتفية “روبوكول” واعتبارها غير قانونية

أصدرت هيئة الاتصالات الفدرالية الأميريكية FCC، حكما يمنع مكالمات الهاتف المولدة بالذكاء الاصطناعي (التي تسمى روبوكول) واعتبارها غير قانونية.

وجاء القرار بعنوان تبعات تقنيات الذكاء الاصطناعي بشأن حماية المستهلكين من المكالمات الآلية والنصوص الآلية غير المرغوب فيها المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويلفت القرار إلى أنه يمكن أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لتوليد محتوى مثل الاتصالات الصوتية الاصطناعية مفيدة، ولكنها تشكل أيضًا تحديات جديدة للمستهلكين. ويتابع البيان بالقول نغتنم هذه الفرصة لتوضيح تطبيق قانون حماية المستهلك الخاص بالمكالمات الهاتفية TCPA على هذه التقنيات. ويلفت القرار إلى أن القيود التي يفرضها قانون حماية المستهلك على استخدام “الصوت الاصطناعي أو المسجل مسبقًا” تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية التي تولد أصواتًا بشرية. ونتيجة لذلك، فإن المكالمات التي تستخدم مثل هذه التقنيات تقع ضمن قانون حماية المستهلك الخاص بالمكالمات والقواعد التنفيذية، وبالتالي تتطلب موافقة صريحة مسبقة من الطرف المتصل لبدء مثل هذه المكالمات في غياب غرض أو إعفاء طارئ.

وتقوم بعض الشركات بالاتصال بآلاف الأرقام الهاتفية للترويج لخدمات مختلفة في الولايات المتحدة وخارجها مثل خدمات الهجرة والتأشيرات أو حتى الاستثمار بالأسهم وغير ذلك من عروض تجارية بمكالمات آلية تستخدم بعضها الذكاء الاصطناعي للرد على من تتصل بهم أو الحديث معهم بأصوات تم توليدها بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا المنع استباقا للانتخابات الرئاسية الامريكية في شهر نوفمبر القادم وهو قرار يراد منه في هذا التوقيت بث رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استغلال التكنولوجيا لخداع الناس وتضليل الناخبين.

يستهدف الحكم بالإجماع المكالمات الآلية التي يتم إجراؤها باستخدام أدوات استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي بموجب قانون حماية المستهلك TCPA، وهو قانون صدر عام 1991 يقيد المكالمات غير المرغوب فيها التي تستخدم الرسائل الصوتية الاصطناعية والمسجلة مسبقًا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعمل فيه سلطات نيو هامبشاير على تعزيز تحقيقاتها في المكالمات الآلية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي صوت الرئيس جو بايدن لثني الناس عن التصويت في الانتخابات التمهيدية الأولى في الولاية الشهر الماضي.

تعمل اللائحة التنفيذي للقانون و التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، على تمكين لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من فرض غرامات على الشركات التي تستخدم أصوات الذكاء الاصطناعي في مكالماتها أو حظر مقدمي الخدمة الذين ينقلونها. كما أنه يفتح الباب أمام متلقي المكالمات لرفع دعاوى قضائية ويمنح المدعين العامين بالولاية آلية جديدة لمواجهة المخالفين، وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، جيسيكا روزنورسيل أن بعض الأطراف تستخدم الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية لتضليل الناخبين وانتحال شخصيات المشاهير وابتزاز أفراد الأسرة.

وقال روزنوورسيل لوكالة أسوشيتد برس الأربعاء بينما كانت اللجنة تدرس اللوائح: “يبدو الأمر وكأنه شيء من المستقبل البعيد، لكن هذا التهديد موجود بالفعل”. وأضاف: “قد نكون جميعًا في الطرف المتلقي لهذه المكالمات المزيفة، ولهذا السبب شعرنا أن الوقت قد حان للتحرك”.

بموجب قانون حماية المستهلك، لا يجوز للمسوقين عبر الهاتف عمومًا استخدام برامج الاتصال الآلية أو الرسائل الصوتية المصطنعة أو المسجلة مسبقًا للاتصال بالهواتف المحمولة، ولا يمكنهم إجراء مثل هذه المكالمات إلى الخطوط الأرضية دون موافقة كتابية مسبقة من متلقي المكالمة.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن الحكم الجديد يصنف الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية على أنها “مصطنعة” وبالتالي قابلة للتنفيذ بنفس المعايير.