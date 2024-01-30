منافس جديد يقلق غوغل يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة “بيربليكسيتي” (Perplexity) الناشئة، عن اصدار نسخة متطورة من محرك البحث الخاص بها يعتمد على الذكاء الاصطناعي ما يشكل ظهور منافس جديد لغوغل الذي يسيطر على المجال منذ سنوات طويلة.

تعتمد “بيربليكسيتي” على الذكاء الاصطناعي كسلاح رئيسي لتحقيق تفوقها، وقد نالت دعماً من شخصيات بارزة مثل الملياردير جيف بيزوس مؤسس أمازون وأصحاب رؤوس أموال.

ويسعى محرك “Perplexity” الجديد إلى الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم إجابات مباشرة بدلاً من توجيه المستخدم إلى روابط مواقع الويب.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، شهد موقع “بيربليكسيتي” الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزيارات، حيث وصلت إلى 53 مليون زيارة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بـ2.2 مليون زيارة عند إطلاق الخدمة في كانون الأول/ديسمبر 2022.

واستندت الشركة الناشئة إلى منصة “إكس” لجذب مستخدمين جدد، ورغم نجاحها الحالي فإن المنافسة مع “غوغل” تبقى تحدياً صعباً، حيث واجهت مايكروسوفت نفسها صعوبات طويلة في إثبات وجودها عبر الإنترنت مع وجود محرك “غوغل”.

هل يندثر غوغل في حقبة الذكاء الاصطناعي؟

ومع أنه من الصعب تصوّر الإنترنت بدون “غوغل”، إلا أن ظهور “بيربليكسيتي” قد يعني تغييراً في المشهد التكنولوجي، يشبه ذلك الذي أدى إلى اندثار شركات أخرى مثل “نوكيا”، و”بلاكبيري”، و”كوداك”.

ومع أن العملاق الأميركي ما زال يحتل نسبة كبيرة من سوق محركات البحث، إلا أن ظهور منافسين جدد يشير إلى أن المنافسة قد تشهد تحولاً.