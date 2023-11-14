وسط المخاوف من تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة بتقنية دمج الإنسان والآلة، جاءت تصريحات وزير سعودي مطمئنة للموظف السعودي في ظل هذا التقدم الهائل للتقنية وبرامجها.

وأكد الوزير، خلال زيارته لأحد المعارض التي تطلق سنويا للبحث عن فرص وظيفية للشباب من الخريجين والخريجات من حديثي التخرج والعاطلين عن العمل، في جملة مجملة عن “عدم منافسة التقنية للموظف السعودي، بمعناها الشامل، لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منها الذكاء الاصطناعي.



قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي تغيرت بشكل جذري، وأن المملكة من أكثر الدول المهيأة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة نظرًا للإرادة الوطنية الكبيرة المتمثلة في توجهات رؤية المملكة 2030، منوها إلى عدم وجود منافسة ما بين التقنية والموظف السعودي، إضافة إلى التركيبة السكانية المتمثلة في نسبة كبيرة من الشباب وميلهم إلى استخدام التقنيات الحديثة؛ الأمر الذي سيساعد في تسريع تحول القطاع الصناعي في المملكة.



وأوضح خلال مشاركته في ملتقى “راد” لريادة الأعمال شرق السعودية، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن أكثر من 60 مبادرة تمكينية، نصفها موجه لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إيجاد مساحات لرواد الأعمال في المدن الصناعية.



وأشار إلى أن تسريع الاستكشاف من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاع التعدين، بما في ذلك الاستكشاف المسرع الذي تقوم به الدولة، إضافة إلى الاستكشاف الذي تقوم به الشركات، عادًّا الاستكشاف المسرع هو بمثابة العصب الذي يدور حوله قطاع التعدين.



وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج صنع في السعودية يقوم بدور مهم في تعزيز الهوية للمنتجات السعودية والتشجيع على اقتنائها، وفتح الأسواق الخارجية للمصدرين السعوديين، مشيرًا إلى أن البرنامج بدأ مؤخرًا في الاستفادة من العلامات الفرعية كبرنامج “صنع في مكة وصنع المدينة”، وإطلاق العلامة الفرعية “تقنية سعودية”، مشيرًا إلى حرص البرنامج على اختيار العلامات التجارية التي لديها الحد المطلوب من الجودة والكفاءة.

#إنفوجرافيك | أبرز ما ذكره معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن ملتقى ومعرض ريادة الأعمال "#راد23" في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/PWtaxLY950 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) November 14, 2023