مدرس بالذكاء الاصطناعي قريباً في الإمارات

انطلقت يوم الإثنين أعمال الدورة الثانية من “منتدى دبي للمستقبل” في الإمارات، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، وذلك برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

أجندة المنتدى المنعقد في الإمارات

وتتضمن أجندة المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في “متحف المستقبل” بدولة الإمارات العربية المتحدة، 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين يشارك خلالها أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات ودول العالم، باستعراض رؤاهم حول مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.

ويستضيف المنتدى أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات تصميم المستقبل.

ويجيب الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، ورئيس جمعية الروبوتات والأتمتة في دولة الإمارات، على استفسارات أريبيان بزنس حول المنتدى ومستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، وعن انطباعه عن المنتدى، وأهميته لرصد ما يمكن أن يحصل خلال السنوات القادمة، يوضح بالقول: “يمكننا القول عن المنتدى إنه يجمع قادة إستشراف المستقبل وهم أكثر من 300 تلاقوا في المنتدى، وأصبحت دوله الإمارات اليوم ودبي بالتحديد مركز تجمع عالمي لمستشرفي المستقبل سواء كنا نتكلم عن استشراف مستقبل الطاقة، استشراف التغيير المناخي، استشراف مستقبل التقنيات الناشئة من ضمنها الذكاء الاصطناعي ميتافيرس وغيرها أو مستقبل التغيرات السياسية والتغيرات الاجتماعية أو التغيرات البيئية في المجتمع، وهذه النخبة عالمية تشارك للمرة الثانية في دبي.”

أما عن مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، يوضح الدكتور سعيد الظاهري قائلا”:

التوجهات العالمية الحاصلة تتسم بتطورها السريع في التقنيات ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي أحدث تحول على جميع المجالات ومن ضمنها قطاع التعليم، وهناك فوائد كثيرة لـ استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم من ناحية تخصيص العملية التعليمية لتواكب قدرات الطالب وإمكانياته العقلية فالذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيرا جداً في عملية التعلم الشخصي وقريباً سوف نرى معلم الذكاء الاصطناعي، الذي يسمى “إي أي تيوتر” ومن خلاله يستطيع الطالب أن يحصل على وكيل له من الذكاء الاصطناعي ليتحدث معه ويساعده في جميع دروسه المختلفة سواء كان بالرياضيات أو اللغة العربية أو في الأحياء أو في أي مادة أخرى، الآن هناك صورة من هذا الوكيل لكن أعتقد أن التقنية لم تصل إلى مرحلة النضج بعد، وهناك تحديات من ناحية المعلومات المغلوطة ومن ناحية التخبط وما يسمى الهلوسة التي نراها في تشات جي بي تي وغيرها.

لكن أتصور أنه خلال الـ 5 سنوات القادمة سوف يكون هناك مساعدا رقميا أو مساعدا يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل المدرس الرقمي، والذي يمكن للطالب التفاعل معه والحصول على المعلومة التي يحتاجها في وقت قياسي وبصوره طبيعية، هذا أحد التطبيقات لكن اليوم هناك العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس فيما يتعلق بتطوير المحتوى وإنتاج المحتوى وتصحيح الامتحانات وغيرها الكثير من المهام، لكن هناك سؤالا يفرض نفسه، نحن في ظل التطور هذا الذي نراه في الذكاء الاصطناعي، كيف نستطيع أن نغير من العملية التعليمية وكيف نستطيع أن نغير من تقييم الطالب لأن هذا يفرض علينا وعلى الأكاديميين في المؤسسات التعليمية تغيير من طرق امتحانات وطرق تقييم الطالب وتغيير المحتوى التي يتناسب مع الطالب ومع التطورات الحاصلة في هذا المجال.