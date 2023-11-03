فريق التحرير by فريق التحرير

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الأوبئة والحروب النووية.. سوناك يعدد مخاطر الذكاء الاصطناعي

تعقد قمة “بلتشلي بارك” حاليا في إنجلترا لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي ومناقشة إيجابياته وسلبياته

فريق التحرير by فريق التحرير
الذكاء الاصطناعي

عدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المخاطر المتوقعة من نمو استخدام الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات وخاصة في أوقات الحروب.

وتعقد قمة “بلتشلي بارك” حاليا في إنجلترا لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي ومناقشة إيجابياته وسلبياته، بحضور بعض قادة العالم والمؤثرين في مجال التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وفي خلال القمة قال سوناك إن المخاطر المحتملة للذكاء يمكن أن تحدث على مستوى “الأوبئة والحروب النووية”، لكن في الوقت ذاته طالب بعدم القلق من التقنيات الحديثة.

وفي حضور كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، وجيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، قال سوناك: “لا ينبغي أن يقلق الناس من تطور استخدام الذكاء في الأعوام المقبلة”.

ويحضر القمة ممثلين من 27 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ممثلين من شركات التكنولوجيا ومجموعات المجتمع المدني في مختلف دول العالم.

الذكاء الاصطناعي

وباغت أحد الحضور رئيس الوزراء البريطاني حول إمكانية استخدام آليات ضخمة مثل فيلم “Terminator” في المستقبل، ليرد قائلا: “الذين يطورون هذه التكنولوجيا بأنفسهم زادوا من المخاطر التي قد يشكلها ذكاء الاصطناعي في المستقبل، لكن علينا ألا نقلق بشأن هذا الأمر”.

وتابع سوناك: “الذين يعملون في الصناعة ذاتها لا يوافقون على هذا الأمر، هناك جدلا كبيرا، ولا نملك حتى الآن إجابة وافية”.

الذكاء الاصطناعي

وأتم سوناك: “حتى نتفادى المخاطر المحتملة من الذكاء الاصطناعي في أوقات الأوبئة والحروب النووية، نعمل معا كقادة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الناس، وهذا ما نقوم به”.

وكان الملياردير الشهير إيلون ماسك مالك منصة “إكس” قد حذر خلال المؤتمر من أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا وجوديا على البشرية بشكل عام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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