السعودية والإمارات في أول إعلان عالمي حول ضوابط منع مخاطر كارثية للذكاء الاصطناعي

تشارك 28 دولة بينها السعودية والإمارات في قمة الذكاء الاصطناعي التي تختتم اليوم في بلتشلي بارك لإصدار أول إعلان عالمي لضوابط الذكاء الاصطناعي لضبط الخطر الكارثي للذكاء الاصطناعي باسم إعلان بلتشلي. والخطر الكارثي يكمن في 4 جوانب هي الاستخدام الضار، وسباقات تسلح الذكاء الاصطناعي، والمخاطر التنظيمية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المارقة.

وكان من أبرز الدول المشاركة كل من الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وإسبانيا وسويسرا تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

المبادئ الأساسية لمنع مخاطر الذكاء الاصطناعي

التعاون الدولي: يتم التركيز بشدة على تعزيز التعاون الدولي للتنقل في المشهد المعقد لسلامة الذكاء الاصطناعي. ويؤكد الإعلان على ضرورة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي على المسرح العالمي.

معايير السلامة: يدعو الإعلان إلى إنشاء معايير سلامة عالية والالتزام بها في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها. ويتضمن ذلك التزامًا مشتركًا بالحد من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وضمان تطوير هذه التقنيات مع اتباع نهج السلامة أولاً.

الذكاء الاصطناعي الأخلاقي: هناك بوصلة أخلاقية قوية توجه الإعلان، مع التركيز على أهمية الاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك ضمان احترام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان والخصوصية والقيم الديمقراطية، وتعزيز النهج الذي يركز على الإنسان في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

الشفافية والمساءلة: يسلط الإعلان أيضًا الضوء على الأهمية الحاسمة للشفافية والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويُنظر إلى ذلك على أنه حجر الزاوية لبناء ثقة الجمهور وفهمه، وهو أمر ضروري لنجاح دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع.

تبادل المعرفة: يعد تشجيع تبادل المعرفة والبحث التعاوني بين الدول جانبًا رئيسيًا من الإعلان. ويهدف ذلك إلى تسريع الفهم العالمي وتخفيف المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز ثقافة التعلم المشترك والتحسين المستمر في ممارسات السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي.

حذّر إيلون موسك في قمة بلتشلي بارك، من أن الذكاء الاصطناعي هو “أحد أكبر التهديدات” للإنسانية وأنه يشكل “خطرًا وجوديًا” على البشر، بينما يقول نيك كليج من ميتا إن الانتخابات الأمريكية والبريطانية معرضة لخطر “التزييف العميق” كما حضر آخرون من رؤساء شركات التكنولوجيا مثل سام ألتمان من شركة أوبن إي آي التي اشتهرت بفضل أداة «تشات جي بي تي».