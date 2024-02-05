محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لسرقة 25 مليون دولار

يستمر المحتالون في استخدام تقنية “التزييف العميق” (Deepfakes) في كل شيء، بدءًا من انتحال شخصيات المشاهير وصولاً إلى خداع الناس للحصول على المال.

وحصلت واقعة مؤخراً في هونغ كونغ، حيث تم خداع موظف مالي في شركة متعددة الجنسيات لتحويل 25.6 مليون دولار أميركي.

ووفقاً لشرطة هونغ كونغ، اتصل المحتالون بالموظف متنكرين عبر استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في مظهر المدير المالي للشركة ومقره المملكة المتحدة.

شك الموظف في البداية، حيث طلب البريد الإلكتروني لإجراء معاملات سرية، وهنا تدخل دور تقنية “التزييف العميق”.

وأجرى الموظف مكالمة فيديو مع “المدير المالي” المزعوم وأعضاء آخرين معروفين في الشركة. لكن في الواقع، كل “شخص” تفاعل معه كان مزيفًا باستخدام تقنية تزييف الوجوه – على الأرجح تم إنشاؤها باستخدام مقاطع فيديو عامة للأشخاص الحقيقيين.

وطلب المحتالون من الموظف تحويل 15 دفعة تشمل 25.6 مليون دولار إلى خمسة حسابات مصرفية محلية.

ونجحت الشرطة المحلية بالقبض على 6 أشخاص حتى الآن على صلة بالعملية الاحتيالية.

وهي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي وتقنية “Deepfakes” لأمور مشابهة، وكانت النجمة الأميركية تايلور سويفت والرئيس الأميركي جو بايدن من بين أولئك الذين تم تزوير صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لهم.

مخاطر التزوير عبر الذكاء الاصطناعي

سهولة انتحال شخصيات حقيقية ونسخ أصواتهم.

إمكانية خداع أنظمة الأمان والتعرف على الوجه.

تهديد خطير للأمن المالي والمعلوماتي.

التوصيات

ضرورة توعية الشركات والموظفين بمخاطر تقنية “الوجوه العميقة”.

تطوير تقنيات أكثر دقة لكشف “الوجوه العميقة”.

تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.