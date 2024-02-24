مايكروسوفت وجيف بيزوس وكبرى الشركات التقنية تتهافت للاستثمار بهذا الروبوت

يستثمر جيف بيزوس، وشركة انفيديا وأوبن إي آي ومايكروسوفت والعديد من شركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى بشركة فيجر إي آي Figure AI، وهي شركة ناشئة تركز على تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ.

وتعمل الشركة على جمع ما يقرب من 675 مليون دولار في جولة تمويل، مما يمنحها تقييم أولي بحوالي 2 مليار دولار.

ويساهم بيزوس، من خلال شركة إكسبلور انفستمنتس بمبلغ 100 مليون دولار، بينما أضافت مايكروسوفت 95 مليون دولار كذلك الحال مع إنفيدي وأمازون وتستمثر كل واحدة منهما بقرابة 50 مليون دولار.

ويعكس هذا الاستثمار اهتمام قطاع التكنولوجيا المتزايد بالروبوتات كوسيلة لتطبيق الذكاء الاصطناعي المتقدم في البيئات العملية. يقال إن شركة “فيجر آي آي” تعمل على “فيجر 01″، وهو روبوت مصمم لتقليد مظهر الإنسان وحركته، بهدف القيام بمهام خطرة ومعالجة نقص العمالة.

وشهدت الجولة أيضًا مساهمات من شركة إنتل بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، ومجموعة سامسونج الاستثمارية بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي فضلا عن استثمارات شركات تقنية عديدة أخرى.

وتشارك شركة أوبن إي آي OpenAI، باستثمار قدره 5 ملايين دولار بعد محاولتها سابقًا الاستحواذ على شركة فيجر إي آي، وقد أدى اهتمام هؤلاء اللاعبين المهمين إلى تحفيز المزيد من الاستثمار، مما دفع المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه بشكل ملحوظ إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار وهو الرقم المستهدف لجولة التمويل بالأصل. وتأتي جولة التمويل الأخيرة بعد أن حصلت شركة تصنيع الروبوتات على 70 مليون دولار في مايو الماضي، في جولة قادتها شركة باركوي فنتشر كابيتال Parkway Venture Capital.

وعن خطط فيجر إي أي، تقول الشركة إنه هناك 10 ملايين وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة، وأغلب هذه الوظائف الشاغرة مخصصة لأعمال أساسية في المستودعات والنقل وتجارة التجزئة، ولا يوجد سوى 6 ملايين شخص متاح لشغل هذه الوظائف الشاغرة ولا تزال معدلات ترك هذه الوظائف مرتفعة. يتوقع مزودو المستودعات الرئيسيون أنهم سينفدون من الأشخاص الذين يمكن توظيفهم بحلول عام 2024.

ومع الوصول إلى الحدود العليا لقدرات الإنتاجية، ستنضم الروبوتات إلى القوى العاملة ولديها القدرة على التفكير والتعلم والتفاعل مع بيئتها بأمان وهو جاهز لإنتاج وفرة من السلع والخدمات بأسعار معقولة ومتاحة على نطاق أوسع بدرجة لم تشهدها البشرية من قبل.