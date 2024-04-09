فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تعتزم استثمار 2.9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي في اليابان

ستقوم مايكروسوفت بتركيب أشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في منشأتين قائمتين في شرق وغرب اليابان.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعتزم شركة مايكروسوفت استثمار نحو 2.9 مليار دولار على مدى العامين المقبلين لتعزيز أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي في اليابان.

ونقلت صحيفة “نيكي آسيا” اليابانية في مقابلة مع رئيس مايكروسوفت براد سميث إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ستعلن عن خططها قريبا عندما يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الولايات المتحدة.

ولم ترد مايكروسوفت على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وأفاد التقرير أنه بموجب الخطة، التي قالت الصحيفة إنها ستكون أكبر استثمار لمايكروسوفت في اليابان، ستقوم الشركة بتركيب أشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في منشأتين قائمتين في شرق وغرب اليابان.

كما تعتزم الشركة الإعلان عن برنامج لإعادة تشكيل المهارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في اليابان لتدريب ثلاثة ملايين عامل على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مختبر جديد في طوكيو للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وسيتم إنشاء المختبر الجديد من قبل شركة Microsoft Research Asia، والتي ستوفر 1.5 مليار ين (9.9 مليون دولار) لكل من جامعة طوكيو وشراكة بين جامعة كيو وجامعة كارنيجي ميلون لتمويل المشاريع البحثية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال سميث إن إدخال الذكاء الاصطناعي في تطوير الروبوتات “يمنح اليابان الفرصة للبناء على نقاط قوتها التكنولوجية في العديد من المجالات الأخرى”، وكشف عن خطة لإجراء بحث مشترك مع الجامعات حول تكنولوجيا الأتمتة.

وستتعاون مايكروسوفت أيضاً مع الحكومة اليابانية لتعزيز مرونة الأمن السيبراني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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