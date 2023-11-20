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مايكروسوفت تضم سام ألتمان وغريغ بروكمان بعد خروجهما من أوبن إيه آي

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا إن الرئيس التنفيذي المقال لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان ورئيس مجلس الإدارة السابق المستقيل غريغ بروكمان سينضمان إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث جديد متقدم في الذكاء الاصطناعي

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت تضم سام ألتمان وغريغ بروكمان بعد خروجهما من أوبن إيه آي

أعلن ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) سام ألتمان ورئيس مجلس إدارتها السابق غريغ بروكمان سينضمان إلى مايكروسوفت.

وقال ناديلا في منشور على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “نحن لا نزال ملتزمين بشراكتنا مع أوبن إيه آي ولدينا الثقة في خارطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على الاستمرار في الابتكار مع كل ما أعلنا عنه في مايكروسوفت، وفي الاستمرار في دعم عملائنا وشركائنا. ونحن نتطلع إلى التعرف على ايميت شير وفريق القيادة الجديد للشركة والعمل معهم”.

مايكروسوفت فريقاً بقيادة ألتمان وبروكمان

وأضاف: “نحن متحمسون للغاية لمشاركة الأخبار التي تفيد بأن سام ألتمان وغريغ بروكمان، سينضمان إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد في الذكاء الاصطناعي. ونحن نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم”.

وأقيل ألتمان من “أوبن إيه آي” في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ثم تنحّى بروكمان عن منصبه في مجلس إدارة الشركة.

وكانت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) قد أعلنت أنها عينت إيميت شير، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة “تويتش” (Twitch)، رئيساً تنفيذياً جديداً لها، خلفاً لألتمان، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت الشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي قد أقالت ألتمان بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة انتهت بخلاصة الأمر إلى أنه لم يكن دائماً صريحاً مع المجلس ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته، وأفقده ثقته بألتمان.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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