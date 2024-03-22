فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مايكروسوفت تبرم صفقة مبتكرة مع شركة إنفلكشن للذكاء الاصطناعي

تهدف “مايكروسوفت” من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً في مجال روبوتات المحادثة. حيث تميز روبوت “بي أي” (Pi) التابع لـ”إنفلكشن” بدقته وفعاليته كمُساعد شخصي.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مايكروسوفت تبرم صفقة مبتكرة مع شركة إنفلكشن للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن إبرام صفقة غير تقليدية مع شركة “إنفلكشن إيه آي” الناشئة، تهدف إلى تعزيز قدرات “مايكروسوفت” في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

وبدلاً من الاستحواذ الكامل على “إنفلكشن” كما هو معتاد في مثل هذه الصفقات، اتبعت “مايكروسوفت” نهجًا مبتكرًا تمثل في توظيف مؤسسي “إنفلكشن” مصطفى سليمان وكارين سيمونيان، بالإضافة إلى استقطاب معظم موظفي الشركة البالغ عددهم 70 موظفًا.

وتضمنت الصفقة ترخيص “مايكروسوفت” لبرمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ”إنفلكشن” مقابل مبلغ ضخم بلغ 650 مليون دولار، موزعة بين 620 مليون دولار لترخيص نماذج الذكاء الاصطناعي، و 30 مليون دولار للتنازل عن أي حقوق قانونية تتعلق بالتوظيف الجماعي.

وتُعد هذه الصفقة فريدة من نوعها في مجال التكنولوجيا، حيث إنها لا تشبه عمليات الاستحواذ التقليدية، بل هي أقرب إلى “الاستحواذ على الكفاءات”.

ويرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تثير مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار مع المنظمين الأميركيين، الذين يدققون بشكل متزايد في الاستثمارات والشراكات التي تعقدها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الصفقة في ظل تراجع عدد موظفي “إنفلكشن” و سعيها لتخفيف بعض قدراتها في مجال الحوسبة، أو الوصول إلى قوة حوسبة يمكن استخدامها لمهام مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركة إلى استرداد جزء من أموالها من شركة “كور ويف” (CoreWeave) التي تجمعها بها شراكة في مجال الحوسبة السحابية.

وستحتفظ “إنفلكشن” بتقنيتها الخاصة، وستواصل العمل على خدمة الشركات، بما في ذلك “مايكروسوفت”.

وسيشغل شون وايت منصب الرئيس التنفيذي الجديد لـ”إنفلكشن”، بعدما عمل سابقاً كمدير للبحث والتطوير في “موزيلا” (Mozilla).

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