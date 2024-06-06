إيلون ماسك يخطط لبناء منشأة عملاقة للذكاء الاصطناعي في ممفيس

تخطط شركة “إكس إيه آي” (xAI)، المملوكة لإيلون ماسك، لبناء منشأة جديدة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

وستضم هذه المنشأة حاسوبًا عملاقًا، مما يعزز قدرة الشركة الناشئة على تطوير روبوتات الدردشة وغيرها من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين “إكس إيه آي” من منافسة الشركات الكبرى في هذا المجال، مثل “أوبن إيه آي” (OpenAI) و”غوغل” و”ميتا”.

ويعمل ماسك وفريقه في “إكس إيه آي” مع مسؤولين في مدينة ممفيس منذ أوائل آذار/مارس لوضع خطة لتشييد المنشأة الجديدة.

ووفقًا لتيد تاونسند، رئيس غرفة تجارة ممفيس الكبرى، سيكون هذا “أكبر استثمار بمليارات الدولارات في تاريخ المدينة”.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل كاملة حول المشروع، بما في ذلك التكلفة الإجمالية وعدد الوظائف التي ستوفرها.

وتجري مناقشات حول تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز تجارية أخرى لجذب المشروع إلى ممفيس.

ومن المتوقع أن يكون المنتج الرئيسي لـ “إكس إيه آي” هو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى “غروك” (Grok).

وسيكون هذا الروبوت متاحًا داخل تطبيق “إكس” للتواصل الاجتماعي، ويهدف إلى تقديم إجابات ذكية ومتمردة على الأسئلة.

وقد وصف ماسك “غروك” بأنه بديل لروبوتات الدردشة الأخرى ذات الميول الليبرالية.

لتمويل هذه الرؤية الطموحة، أعلنت “إكس إيه آي” مؤخرًا عن تمويل جديد بقيمة 6 مليارات دولار، مما رفع قيمة الشركة إلى أكثر من 24 مليار دولار.

وتضمنت خطط ماسك المعلنة للمستثمرين إنشاء “مصنع عملاق للحوسبة” بحلول خريف عام 2025.

وأعرب عمدة ممفيس، بول يونغ، عن ترحيبه بالمشروع، مشيرًا إلى أن ممفيس لديها تاريخ طويل من الابتكار وأنها موطن مناسب لمن يسعون لتغيير العالم.