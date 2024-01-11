مؤشر سيسكو..الإمارات تتصدر العالم في الاستعداد الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي

أظهر مؤشر سيسكو لجاهزية الذكاء الاصطناعي، الذي يقيس مدى استعداد الشركات لنشر واستخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن الإمارات تتفوق على معظم الدول في العالم في هذا المجال.

ووفقاً للمؤشر، فإن 73% من المؤسسات في الإمارات لديها استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 57%.

ويعكس هذا الرقم الطموح، والرؤية الواضحة لدولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو الاقتصادي والابتكار.

استطلاع عالمي في 30 دولة و6 ركائز

وتم إجراء الاستطلاع العالمي، الذي شمل أكثر من 8 آلاف شركة في 30 دولة، استجابةً لتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والصناعات، والذي يمثل تحولاً جذرياً على مدى جيل واحد أو أكثر.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في مسارها نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ويقيم جاهزيتها عبر 6 ركائز عمل رئيسية، وهي الإستراتيجية، والبنية التحتية، والبيانات، والحوكمة، والمواهب، والثقافة.

الإمارات تتقدم في ترتيب البيانات والمواهب والثقافة

وبالإضافة إلى الاستعداد الاستراتيجي، أظهرت النتائج أن الإمارات تتقدم أيضاً في مجالات أخرى مثل البيانات، والمواهب، والثقافة.

وأفاد 80% من المشاركين في الإمارات بأنهم يستثمرون في تدريب موظفيهم على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 69%.

تبني الذكاء الاصطناعي

كما أكد 76% منهم أن مؤسساتهم تتبنى الذكاء الاصطناعي بمستوى يتراوح من المعتدل إلى العالي من الأهمية الملحة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 64%.

ومع ذلك، توجد بعض التحديات التي تحتاج إلى التركيز والتحسين، خاصة في مجال البنية التحتية والحوكمة.

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً، بين أكثر الوجهات الرائدة للعمل عن بعد التي تستقطب "الرقميين الرحّل"، حسب تصنيف موقع "فيزا غايد". pic.twitter.com/f9ardcPc2m — Artificial Intelligence Office, UAE (@uaeai_2031) December 20, 2023

وأظهرت الدراسة أن 7% فقط من المؤسسات في الإمارات تمتلك حالياً الجاهزية الكاملة للبنية التحتية اللازمة للتوافق مع متطلبات عمل الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 14%.

وتعد البنية التحتية القابلة للتطوير، والمرنة، والآمنة عامل حاسماً لضمان الأداء، والموثوقية، والمسؤولية للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ضوابط ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي

وفي مجال الحوكمة، أبدى 58% من المشاركين في الإمارات قلقهم بشأن الآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 54%.

وتتطلب الحوكمة وضع معايير، وسياسات، وضوابط لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة، وعادلة، ومتوافقة مع القيم والمبادئ الأساسية.