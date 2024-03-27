مؤامرة لكسر هيمنة “إنفيديا” على الذكاء الاصطناعي

كشفت وكالة “رويترز” أن هناك تحالفاً من شركات التكنولوجيا يضم “إنتل” و”كوالكوم” و”غوغل” يخطط لكسر هيمنة “إنفيديا” في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي عن طريق استهداف السلاح السري لعملاق الرقائق: البرمجية التي تبقي المطورين مرتبطين برقائق “إنفيديا”. والتحالف الثلاثي جزء من مجموعة موسعة من الممولين والشركات الذين يحاولون كسر هيمنة “إنفيديا” في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقال فينيش سوكومار، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في شركة كوالكوم، في مقابلة مع رويترز: “نحن في الواقع نظهر للمطورين كيفية الخروج من منصة نفيديا”.

وقد وصلت القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” إلى 2.2 تريليون دولار من خلال إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي التي أصبحت شريان الحياة الذي يغذي العصر الجديد لمطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي من الشركات الناشئة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل “مايكروسوفت” و”ألفابت” الشركة الأم لـ “غوغل” و”أوبن إيه آي”.

ولا يقل أهمية عن أجهزتها كود الكمبيوتر الخاص بالشركة منذ ما يقرب من 20 عاماً، مما يساعد على جعل المنافسة مع الشركة شبه مستحيلة. ويعتمد أكثر من 4 ملايين مطور عالمي على منصة برمجيات CUDA من “إنفيديا” لبناء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى.

وقال مديرون تنفيذيون مشاركون في التحالف لوكالة “رويترز” إن مؤسسة UXL، وهي اتحاد من شركات التكنولوجيا، تخطط لبناء مجموعة من البرامج والأدوات التي ستكون قادرة على تشغيل أنواع متعددة من شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي، بدءاً بقطعة من التكنولوجيا التي طورتها شركة إنتل، تسمى OneAPI. ويهدف المشروع مفتوح المصدر إلى جعل كود الكمبيوتر يعمل على أي جهاز، بغض النظر عن الشريحة والأجهزة التي تشغله.

وقال بيل ماجرو، مدير “غوغل” وكبير تقنيي الحوسبة عالية الأداء، لرويترز في مقابلة: “يتعلق الأمر على وجه التحديد – في سياق أطر التعلم الآلي – بكيفية إنشاء نظام بيئي مفتوح وتعزيز الإنتاجية والاختيار في الأجهزة”. وقال ماجرو إن غوغل هي أحد الأعضاء المؤسسين لـ UXL وتساعد في تحديد الاتجاه الفني للمشروع.

وتستعد اللجنة التوجيهية الفنية لـ UXL لتحديد المواصفات الفنية في النصف الأول من هذا العام. وقال مسؤولون تنفيذيون إن المهندسين يخططون لتحسين التفاصيل الفنية إلى حالة “ناضجة” بحلول نهاية العام. وشدد هؤلاء المسؤولون التنفيذيون على الحاجة إلى بناء أساس متين ليشمل المساهمات من شركات متعددة والتي يمكن أيضاً نشرها على أي شريحة أو جهاز.