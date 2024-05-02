تفاح بطعم الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحشد أبل موظفي غوغل؟

في سرية مثيرة للريبة، تقوم شركة أبل حاليا بتشكيل فريق عمل يقدم ابتكارات فريدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واجتذبت عملاق التكنولوجيا ما لا يقل عن 36 عضوا من فريق الذكاء الاصطناعي في غوغل، إلى جانب عدد من موظفي الشركات المنافسة الأخرى مثل أمازون ومايكروسوفت، فضلا عن استحواذها الكامل على شركتين إلى ثلاث شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تسريبات عن المخطط

كشفت إحدى الأوراق البحثية الصادرة عن أبل الشهر الماضي أسماء ستة من موظفي غوغل السابقين، والذين جرى تعيينهم خلال العامين الماضيين. كما يتضح هذا من خلال التحديثات على حسابات لينكد إن الخاصة بمؤسسي الشركات الناشئة الذين انضموا حديثا إلى أبل، وفقا لتقرير فايننشال تايمز.

وبدلا من أن يعمل فريق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مكاتب الشركة في كاليفورنيا أو سياتل كمعظم موظفي أبل، يمارس الفريق أعماله من مختبر جديد في سويسرا تأسس بمساعدة اثنتين من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي استحوذت عليها أبل، وفقا للأستاذ بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ لوك فان جول. ولم تتوقف عملية التوظيف حتى الآن، وتجري في حالة من السرية، وفقا تقرير الصحيفة.

ماذا يطور فريق أبل؟

لم تعلن أبل عن خططها الخاصة بالذكاء الاصطناعي بعد، رغم تأخرها عن منافسيها في هذا القطاع، طبقا للتقرير. وتعمل الشركة على دمج الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية، بحيث تعمل روبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على أنظمة التشغيل بدلا من الاعتماد على الخدمات السحابية وتطبيقات الطرف الثالث، حسبما ينقل التقرير عن أحد المصادر المطلعة على الصناعة.

وبينما تتجه التوقعات إلى سعي أبل لتعزيز إمكانيات أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لديها بالفعل، مثل سيري، أوضح تشاك ووترز خبير الذكاء الاصطناعي والموظف السابق لدى أبل، أن الشركة كانت تسعى خلال فترة وجوده لخلق “بنية عصبية لعملية التعرف على الكلام”، في إشارة إلى الشبكات العصبية المسؤولة عن برامج تعلم الآلة، والتي تحاكي الدماغ البشري لمعالجة المعلومات.

ميزات جديدة كليا

وبخلاف الموظفين الذين عينتهم، استحوذت أبل على أكثر من 20 شركة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي ناشئة، تعمل في مجالات التعرف على الصور والفيديو ومعالجة البيانات وتحسين إمكانيات البحث وتنظيم المحتوى الموسيقي. أبل تركز على فكرة إتاحة كل المزايا عبر هواتفها، بحسب مؤسس إحدى هذه الشركات الناشئة.

هل ينكشف المخطط قريبا؟

من المتوقع أن يشهد مؤتمر مطوري أبل السنوي والمقرر عقده يوم 10 يونيو المقبل، الإعلان عن بعض هذه الميزات التي تعمل عليها الشركة منذ فترة.