93 % من الشركات السعودية تتبنى استراتيجية للذكاء الاصطناعي

لقد تبنت 93% من الشركات السعودية استراتيجية للذكاء الاصطناعي، أو لديها واحدة قيد التنفيذ، وفقًا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي من “سيسكو“.

وعلى الرغم من تدفق غالبية الشركات السعودية، التي شملتها الدراسة إلى هذا القطاع المزدهر، إلا أن 8% منها فقط قالت إنها على أتم الاستعداد لنشر هذه التكنولوجيا.

استطلاع تقييم الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي

وتم استطلاع آراء أكثر من 8 آلاف شركة، في 30 دولة لتقييم النشر المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وقال 47% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يتطلعون إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز إنتاجيتهم، في حين قال 30% أنهم مهتمون بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لفتح مصادر إيرادات جديدة.

فجوة المواهب والمهارات الأساسية

يرى 31% من المشاركين أن الفهم الواضح والكفاءة لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي هي فجوة المهارات الأساسية.

وتعالج الشركات هنا حاليًا هذه الفجوة، حيث يستثمر 82% من المشاركين في تحسين مهارات موظفيها، في مجالات الذكاء الاصطناعي من خلال برامج التدريب.

كما أظهرت الدراسة أن 12% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة مجهزة تجهيزًا كاملاً لإدارة تعقيدات عبء عمل الذكاء الاصطناعي.

الشركات غير مجهزة لاكتشاف الهجمات الإلكترونية

ولا يزال الأمن السيبراني يمثل مشكلة بالغة الأهمية يتعين معالجتها، حيث تقول 70% من الشركات المحلية في السعودية، إنها غير مجهزة لاكتشاف الهجمات الإلكترونية على نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنعها.

جدير بالذكر أن المملكة أطلقت في عام 2020 استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تهدف إلى أن تصبح من بين أفضل الاقتصادات في العالم التي تستخدم وتصدر البيانات والذكاء الاصطناعي بعد عام 2030.

وتتطلع إلى جذب 20 مليار دولار استثمارات أجنبية ومحلية في البيانات والذكاء الاصطناعي حتى 2030، بحسب مسؤولين.

وفي سياق متصل، وصف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان المملكة بأنها “في وضع جيد إلى حد ما لتكون مركزًا للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.. سوف يستهلك الذكاء الاصطناعي الكثير من الطاقة ونحن الشركة الرائدة عالميًا عندما يتعلق الأمر بطاقة الوقود الأحفوري ومتى يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة”، مشيرًا إلى أن السعودية لديها أيضًا “الإرادة السياسية” لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي ورأس المال لدعمها.