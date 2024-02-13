لجنتان أوروبيتان تقران اتفاقاً مؤقتاً بشأن الذكاء الاصطناعي

صدقت لجنتان رئيسيتان في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على اتفاق مؤقت بشأن قواعد الذكاء الاصطناعي التاريخية قبل تصويت الجمعية التشريعية في نيسان / أبريل والذي سيمهد الطريق لأول تشريع في العالم بشأن هذه التكنولوجيا.

تهدف القواعد الجديدة، التي يطلق عليها قانون الذكاء الاصطناعي، إلى وضع حواجز الحماية للتكنولوجيا المستخدمة في مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من الخدمات المصرفية إلى السيارات إلى المنتجات الإلكترونية وشركات الطيران، وكذلك لأغراض الأمن والشرطة.

وستنظم القواعد أيضاً النماذج الأساسية أو الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ذلك الذي أنشأه OpenAI المدعوم من “مايكروسوفت”، وهي أنظمة ذكاء اصطناعي مدربة على مجموعات كبيرة من البيانات، مع القدرة على التعلم من البيانات الجديدة لأداء المهام المختلفة.

وقالت إحدى لجنتي البرلمان الأوروبي على منصة “إكس” إن “قانون الذكاء الاصطناعي يضمن السلامة ويتوافق مع الحقوق الأساسية”.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في 2 شباط / فبراير الجاري على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة بشأن التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.

ويتضمن التشريع الأوروبي محظورات قليلة على الذكاء الاصطناعي، تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل تصنيف المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، سيتم فرض قواعد على الجميع لضمان جودة البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات والتحقق من أنها لا تنتهك تشريعات حقوق النشر. وتفرض القواعد الأوروبية على المطورين التأكد من أن الأصوات والصور والنصوص المنتجة محددة بوضوح على أنها من نتاج الذكاء الاصطناعي.

وستُطبق قيود معززة على الأنظمة «عالية المخاطر»، مرتبطة خصوصاً بالبنى التحتية الحيوية، والتعليم، والموارد البشرية، والحفاظ على النظام، إذ ستخضع لسلسلة من الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة، أو التوثيق الفني للمؤسسة، أو تنفيذ المخاطر النظام الإداري.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان “قانون الذكاء الاصطناعي” في أبريل/نيسان2021، وأعطاها ظهور برنامج “شات جي بي تي” المطور من شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في كاليفورنيا نهاية عام 2022، بعدا جديدا، مما ساهم في تسريع المناقشات.