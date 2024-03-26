كانفا تعزز منافستها مع أدوبي باستحواذها على أفينيتي

استحوذت شركة “كانفا” على مجموعة “أفينيتي” للبرمجيات الإبداعية، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كأقوى منافسي “أدوبي” في مجال التصميم.

وتعد “أفينيتي” منصة رائدة في مجال البرمجيات الإبداعية، وتوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتحرير الصور والنشر والرسوم التوضيحية.

وتحظى برامج “أفينيتي” بشعبية كبيرة بين مستخدمي أنظمة “ماك” وتُعرف بسهولة استخدامها وقدرتها على تلبية احتياجات كل من المحترفين والمبتدئين.

وتهدف “كانفا” من خلال هذه الصفقة إلى استكمال تشكيلة أدواتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرتها على تقديم تجربة تصميم سلسة للمستخدمين.

وتخطط “كانفا” لدمج برامج “أفينيتي” مع منتجاتها لمساحات العمل الإلكترونية، مثل “كانفا” و “بيكسلز” و “بيكساباي”.

ووفقًا لوكالة “بلومبرغ” يتجاوز عدد مستخدمي “كانفا” 175 مليونًا. وهي تركز على تقديم منتجات سهلة الاستخدام تستهدف الأشخاص الذين لم يحصلوا على تدريب في التصميم.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تواجه فيه “أدوبي” تحديات متزايدة من قبل الشركات الناشئة التي تقدم منتجات تصميم سحابية سهلة الاستخدام.

وكانت “أدوبي” أضافت ميزات الذكاء الاصطناعي إلى جميع منتجاتها مؤخراً، لكن أسهمها انخفضت بأكثر من 15% هذا العام بعد فشل صفقة بقيمة 20 مليار دولار للاستحواذ على “فيغما”.