قيمة “أوبن إيه آي” 80 مليار دولار

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن أشخاص مطلعين أن شركة “أوبن إيه آي” المدعومة من “مايكروسوفت” أكملت صفقة تقدر قيمة شركة الذكاء الاصطناعي بمبلغ 80 مليار دولار أو أكثر.

وقال التقرير إن الشركة ستبيع الأسهم الحالية في ما يسمى بعرض المناقصة بقيادة شركة المشاريع “ثرايف كابيتال”.

وأضاف التقرير أنه بموجب الصفقة، سيتمكن الموظفون من صرف أسهمهم في الشركة بدلاً من جولة التمويل التقليدية التي من شأنها جمع الأموال للشركة.

ولم تستجب شركة “أوبن إيه آي” على الفور لطلب رويترز للتعليق.

ووافقت على اتفاق مماثل في أوائل العام الماضي. وقال التقرير إن شركات رأس المال الاستثماري “ثرايف كابيتال” و”سيكويا كابيتال” و”أندرسين هوروفيتز” و”كيه 2 غلوبال” وافقت على شراء أسهم “أوبن إيه آي” في عرض مناقصة، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 29 مليار دولار.

وأدى إطلاق “تشات جي بي تي” من “أوبن إيه آي” في أواخر عام 2022 إلى إثارة ضجة حول الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى استكشاف طرق لتسخير قوة التكنولوجيا.