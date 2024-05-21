فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

قمة سيول للذكاء الاصطناعي.. التزامات جديدة لضمان التطوير الآمن

شهدت قمة سيول للذكاء الاصطناعي التزامًا قويًا من الشركات الرائدة في هذا المجال بتعزيز أمن وشفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر أمانًا وابتكارًا في هذا المجال الحيوي.

فريق التحرير by فريق التحرير
قمة سيول

في إطار الجهود الدولية لتعزيز التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي، اجتمع ممثلو 16 شركة رائدة في هذا المجال في سيول، كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء.

وتعهدت الشركات المشاركة، التي تشمل عمالقة التكنولوجيا مثل أوبن إيه آي، غوغل ديب مايند، مايكروسوفت، أمازون، ميتا، وشركات ناشئة مثل أنثروبيك وميسترال، بتقديم التزامات جديدة لضمان الشفافية والمساءلة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي قمة سيول، التي تستضيفها الحكومتان الكورية الجنوبية والبريطانية، استكمالًا لـ “القمة العالمية الأولى حول أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي” التي عُقدت العام الماضي في المملكة المتحدة.

وتهدف إلى تحديد المخاطر “التي لا يمكن التغاضي عنها” في تطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع خطوات ملموسة لضمان عدم تجاوز هذه السقوف.

بالإضافة إلى الشق الأمني، ستتناول القمة أيضًا سبل تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الأبحاث في هذا المجال في الجامعات. وستُعقد القمة المقبلة عام 2025 في فرنسا، حيث ستُراجع التزامات الشركات وتُقيّم التقدم المحرز في هذا المجال.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان صادر عن المعهد البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا في هذا الصدد “تضمن هذه الالتزامات أن تلتزم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم بالشفافية والقابلية للمساءلة بشأن خططها لتطوير ذكاء اصطناعي آمن”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...