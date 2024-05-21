قمة سيول للذكاء الاصطناعي.. التزامات جديدة لضمان التطوير الآمن

في إطار الجهود الدولية لتعزيز التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي، اجتمع ممثلو 16 شركة رائدة في هذا المجال في سيول، كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء.

وتعهدت الشركات المشاركة، التي تشمل عمالقة التكنولوجيا مثل أوبن إيه آي، غوغل ديب مايند، مايكروسوفت، أمازون، ميتا، وشركات ناشئة مثل أنثروبيك وميسترال، بتقديم التزامات جديدة لضمان الشفافية والمساءلة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي قمة سيول، التي تستضيفها الحكومتان الكورية الجنوبية والبريطانية، استكمالًا لـ “القمة العالمية الأولى حول أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي” التي عُقدت العام الماضي في المملكة المتحدة.

وتهدف إلى تحديد المخاطر “التي لا يمكن التغاضي عنها” في تطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع خطوات ملموسة لضمان عدم تجاوز هذه السقوف.

بالإضافة إلى الشق الأمني، ستتناول القمة أيضًا سبل تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الأبحاث في هذا المجال في الجامعات. وستُعقد القمة المقبلة عام 2025 في فرنسا، حيث ستُراجع التزامات الشركات وتُقيّم التقدم المحرز في هذا المجال.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان صادر عن المعهد البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا في هذا الصدد “تضمن هذه الالتزامات أن تلتزم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم بالشفافية والقابلية للمساءلة بشأن خططها لتطوير ذكاء اصطناعي آمن”.