قفزة في أرباح سامسونغ بفضل الذكاء الاصطناعي

قفزت أسهم شركة سامسونغ للإلكترونيات إلى أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير 2021 بعد أن أعلنت الشركة عن توقعاتها بارتفاع كبير في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني من العام الحالي.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع المتوقع إلى الطفرة الكبيرة في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي التي أدت إلى زيادة أسعار رقائق الذاكرة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 10.4 تريليون وون (7.5 مليار دولار) في الربع الثاني، بزيادة قدرها 1452% عن العام السابق. كما توقعت زيادة في الإيرادات بنسبة 23.3% لتصل إلى 74 تريليون وون في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو.

وتعتبر هذه الأرباح التشغيلية الأعلى لسامسونغ منذ الربع الثالث من عام 2022، كما أنها تتجاوز الرقم السنوي البالغ 6.5 تريليون وون لعام 2023.

ويعزى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع أسعار منتجات الذاكرة “DRAM” و”NAND”، وخاصة ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) التي شهدت زيادة في الطلب بسبب استخدامها في وحدات معالجة الرسومات (GPUs) اللازمة لحوسبة الذكاء الاصطناعي.

ولفتت التوقعات إلى استمرار نمو الأرباح التشغيلية لسامسونغ في النصف الثاني من العام، مدفوعًا بالطلب المستمر على منتجات ذاكرة النطاق الترددي العالي ومحركات الأقراص الصلبة ذات السعة العالية.

ويتوقع المحللون أن تقفز الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثالث بنسبة 400% تقريبًا لتصل إلى 12 تريليون وون، مع وصول المبيعات إلى 82.5 تريليون وون.