فيزا تكشف عن سلاحها السري.. الذكاء الاصطناعي يحمي 40 مليار دولار من الاحتيال

كشفت شركة فيزا، عن استراتيجيتها المتقدمة لمكافحة الاحتيال الرقمي المتزايد، والتي تعتمد بشكل كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وقال جيمس ميرفين، رئيس قسم المخاطر وحلول الهوية العالمية في شركة فيزا، أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة الاحتيال، حيث تنظر في أكثر من 500 سمة مختلفة حول كل معاملة لإنشاء درجة مخاطرة في الوقت الفعلي. هذا النموذج الذكي يقوم بمعالجة حوالي 300 مليار معاملة سنويًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Visa، يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل عمليات الاحتيال الخاصة بهم أكثر إقناعًا، مما يؤدي إلى خسائر غير مسبوقة للمستهلكين.

وفي الفترة من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، منعت الشركة أنشطة احتيالية بقيمة 40 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف العام السابق.

وأوضح ميرفين أن التكتيكات الاحتيالية تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أرقام الحسابات الأساسية واختبارها باستمرار، وهو ما يعرف بهجوم التعداد، مما يؤدي إلى خسائر احتيالية بقيمة 1.1 مليار دولار سنويًا.

وقال ميرفين: “تمت معالجة كل معاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ينظر نموذجنا إلى مجموعة من السمات المختلفة ويقيّم كل معاملة على حدة. إذا رأينا نوعًا جديدًا من الاحتيال، سيكتشفه النموذج ويصنف المعاملات على أنها عالية المخاطر، مما يسمح لعملائنا برفض هذه المعاملات.”

وأضاف أن فيزا تقوم أيضًا بتقييم احتمالية الاحتيال لطلبات توفير الرموز لمواجهة المحتالين الذين يستغلون الهندسة الاجتماعية وغيرها من عمليات الاحتيال.

على مدار السنوات الخمس الماضية، استثمرت فيزا 10 مليارات دولار في التكنولوجيا لتعزيز أمان الشبكة وتقليل الاحتيال، مما يعكس التزام الشركة بحماية عملائها في مواجهة التهديدات المتزايدة.

في حادثين منفصلين هذا العام، وقع موظفان في فخ الاحتيال المتطور. الأول، في شركة هونج كونج، خسر 25 مليون دولار بعد أن أمره محتال بتنفيذ تحويل بنكي، مستخدماً تقنية التزييف العميق لتقليد صوت ووجه المدير المالي.

وفي حادثة أخرى في مقاطعة شانشي الصينية، فقدت موظفة 1.86 مليون يوان بعد أن اقتنعت بمقطع فيديو مزيف لرئيسها يطلب منها التحويل.

وتكشف هذه الحوادث عن تزايد خطر الاحتيال المالي عبر الإنترنت وضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع طلبات التحويلات المالية، حتى وإن كانت من قبل رؤساء العمل.