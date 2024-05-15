غوغل تُحدث ثورة في محرك البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت شركة غوغل عن تحديث كبير لمحرك البحث الخاص بها، يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم إجابات مختصرة في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث.

وكشفت غوغل في مؤتمر مطوري غوغل السنوي، عن أحدث ابتكاراتها الذي يعتمد على برنامج “جيميناي” لتوليد إجابات بناءً على طلبات المستخدمين باللغة اليومية.

هذه الخطوة الجريئة تهدف إلى تسريع عملية العثور على المعلومات عبر الإنترنت، وتقديم تجربة بحث أكثر فعالية للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن صعود الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الخصوصية وحقوق النشر والوظائف.

ومع ذلك، ترى غوغل أن هذا النهج “الجريء والمسؤول” ضروري لتحقيق مهمتها وجعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة للجميع.

من المتوقع أن يتم طرح الميزة الجديدة لمئات الملايين من المستخدمين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، قبل أن تتوسع إلى أجزاء أخرى من العالم.

وتأمل الشركة في أن يستخدم أكثر من مليار مستخدم هذه التكنولوجيا بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من أن هذا التغيير يثير مخاوف بشأن مستقبل وسائل الإعلام التقليدية وعائدات الإعلانات، إلا أن غوغل تؤكد أن استجابات الذكاء الاصطناعي لن تظهر إلا عندما تكون الحل الأسرع والأكثر فعالية، مثل تقديم تفسيرات حول مواضيع معقدة.

وأكدت الشركة أن استجابات الذكاء الاصطناعي ستظهر فقط عندما تكون الحل الأسرع والأكثر فعالية لتقديم المعلومات، مثل توفير تفسيرات لمواضيع معقدة. أما بالنسبة لعمليات البحث البسيطة مثل توقعات الطقس، فسيظل المستخدمون يرون روابط مواقع الويب التقليدية.

ومع ذلك، حذر خبراء من أن هذه التغييرات قد تؤثر على حوالي 25% من حركة المرور على الإنترنت، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية للناشرين عبر الإنترنت إذا قل عدد النقرات على مواقعهم.

على الرغم من المخاوف المثارة، أشارت غوغل إلى أن أبحاثها أظهرت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث يؤدي إلى زيادة عدد عمليات البحث وزيارة مواقع الويب الأخرى.