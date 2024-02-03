غوغل تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة في خرائطها

بدأت غوغل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق خرائطها، حيث تُتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين اكتشاف أماكن جديدة في مدنهم أو أثناء سفرهم من خلال استخدام لغة طبيعية للتواصل مع التطبيق.

وتُعدّ هذه الميزة في مرحلة الوصول المبكر، مما يعني أنها متاحة فقط لمجموعة محددة من مستخدمي برنامج “المرشدين المحليين” (Local Guides) في بعض المناطق.

كيف تعمل ميزة غوغل الجديدة؟

اطرح أسئلتك على التطبيق باستخدام لغة طبيعية. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأله عن “مطعم مناسب لتناول الغداء مع أصدقائي الذين لديهم قيود غذائية مختلفة”.

سيقوم التطبيق بتحليل معلومات حول أكثر من 250 مليون مكان، بالإضافة إلى آراء أعضاء برنامج “المرشدين المحليين”.

سيُقدم لك التطبيق اقتراحات مناسبة لاحتياجاتك.

مزايا الاستخدام

البحث عن أماكن جديدة بشكل سهل وسريع.

الحصول على اقتراحات تناسب احتياجاتك ورغباتك.

اكتشاف أماكن قد لا تكون على دراية بها

كيف يمكن الحصول على الميزة؟

بحسب غوغل، ستتوفر هذه الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في المستقبل.

يمكنكم التسجيل في برنامج “المرشدين المحليين” للحصول على فرصة تجربة هذه الميزة قبل طرحها للجمهور.