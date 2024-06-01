لأول مرة.. شريحة ذكية تُزرع بالدماغ تُعيد القدرة على التحدث بلغتين للناجين من السكتة الدماغية

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فقد عمل فريق من 10 علماء في مركز الهندسة العصبية والأطراف الاصطناعية بالجامعة لعدة سنوات لتصميم نظام فك تشفير يمكنه تحويل نشاط الدماغ إلى جمل بلغتين وعرضها على الشاشة.

واختبر هذا النظام على رجل يدعى بانشو (20 عامًا) كان قد أصيب بشلل في الأحبال الصوتية والأطراف نتيجة لسكتة دماغية، مما حرمه من القدرة على التحدث.

وخلال التجربة، تم زراعة الشريحة الإلكترونية في دماغ بانشو، مما مكنه من التواصل باللغتين الإسبانية والإنكليزية وعرض النصوص على شاشة.

وتعتمد الشريحة على تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “الشبكة العصبية” التي تم تدريبها على فك تشفير الكلمات بناءً على نشاط الدماغ الناتج عند محاولة نطقها.

وتسمح الشريحة بتبديل اللغة بناءً على التفضيل، حيث أصبح بانشو قادرًا على استخدام نظام فك التشفير ثنائي اللغة “للمشاركة في محادثة، والتبديل بين اللغتين على أساس التفضيل”، وذلك وفقاً لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

وأظهرت نتائج التجربة جدوى إجراء جراحة لزرع شريحة دماغ ثنائية اللغة للناجين من السكتة الدماغية، حيث قدمت لمحة عن قدرة هذا النوع من التكنولوجيا على “استعادة المزيد من التواصل الطبيعي” بين المتحدثين ثنائيي اللغة المصابين بالشلل.