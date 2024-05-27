فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمارتكنولوجيا

شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تجمع 6 مليارات دولار في جولة تمويل

من المتوقع أن يكون لإنجاز شركة إيلون ماسك تأثير إيجابي كبير على مستقبلها ومساهمتها في تطوير مجالالذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير by فريق التحرير
إيلون ماسك

نجحت شركة “إكس آي أي” (xAI)، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمملوكة لإيلون ماسك، في جمع 6 مليارات دولار في جولة تمويل السلسلة B، مما رفع قيمتها الإجمالية إلى 24 مليار دولار.

وقد شارك في هذه الجولة مستثمرون بارزون مثل Andreessen Horowitz و Sequoia Capital، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات الشركة وقدرتها على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي.

وبهذا التمويل الضخم، تخطط xAI لطرح أولى منتجاتها في السوق، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتسريع جهود البحث والتطوير في مجال التقنيات المستقبلية.

وأشار ماسك في منشور على منصة إكس إلى أن تقييم الشركة قبل التمويل كان 18 مليار دولار، وألمح إلى وجود المزيد من الإعلانات الهامة في الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI المدعومة من Microsoft و Alphabet على الريادة في هذا المجال، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والابتكارات في هذا المشهد المتطور.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...