شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تجمع 6 مليارات دولار في جولة تمويل

نجحت شركة “إكس آي أي” (xAI)، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمملوكة لإيلون ماسك، في جمع 6 مليارات دولار في جولة تمويل السلسلة B، مما رفع قيمتها الإجمالية إلى 24 مليار دولار.

وقد شارك في هذه الجولة مستثمرون بارزون مثل Andreessen Horowitz و Sequoia Capital، مما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات الشركة وقدرتها على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي.

وبهذا التمويل الضخم، تخطط xAI لطرح أولى منتجاتها في السوق، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتسريع جهود البحث والتطوير في مجال التقنيات المستقبلية.

وأشار ماسك في منشور على منصة إكس إلى أن تقييم الشركة قبل التمويل كان 18 مليار دولار، وألمح إلى وجود المزيد من الإعلانات الهامة في الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI المدعومة من Microsoft و Alphabet على الريادة في هذا المجال، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والابتكارات في هذا المشهد المتطور.