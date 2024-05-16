شراكة استراتيجية بين بريسايت وإنتل لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

أعلنت بريسايت، الشركة المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وإنتل، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى دفع عجلة تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي التطبيقي وتصميم حلول مبتكرة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.

تجمع هذه الشراكة بين الخبرة العميقة لشركة بريسايت في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والقدرات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها إنتل، مما يتيح لهما قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

من خلال هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية، وذلك من خلال مبادرات بحث وتطوير مشتركة. وتهدف هذه المبادرات إلى الاستفادة من الأدوات المتاحة ومعايير القطاع لتحسين برامج الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركتان على تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة من خلال تنظيم ورش عمل تقنية وتطوير خطط لتمكين المطورين وتعزيز مهاراتهم في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في بناء حلول متطورة تواجه التحديات والفرص الفريدة في المنطقة.

كما ستركز الشراكة على تعزيز أمن وخصوصية بيانات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ تقنيات متقدمة لحماية البيانات الحساسة المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي، بدءاً من مرحلة التدريب على البيانات وحتى مراحل الاستدلال. وسيضمن استخدام تقنيات Trust Authority من إنتل التحقق من موثوقية الأنظمة الأساسية التي تشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أمن البيانات وسلامتها في كافة مراحل منظومة الذكاء الاصطناعي.