شاهد تحويل أي صورة بالذكاء الاصطناعي إلى صورة مجسمة بالفيديو

أعلنت شركة ستابيليتي إي آي (Stability AI) عن إصدار Stable Video 3D، وهو نموذج توليدي يعتمد على Stable Video Diffusion ليحول الصورة إلى فيديو يظهرها بهيئة مجسمة أي ثلاثية الأبعاد. يعمل هذا النموذج الجديد على تطوير مجال التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، مما يوفر جودة محسنة بشكل كبير وعرض متعدد. وتقول الشركة إن النموذج (SV3D) متاح الآن للاستخدام التجاري وغير التجاري (هنا) من خلال الاشتراك بحساب لدى الشركة.

ونشرت ستابيليتي إي آي ورقة بحثية تعرض فيها أسلوب عمل الأداة وكيفية توليد مقاطع فيديو مدارية بناءً على مدخلات صورة واحدة دون الحاجة إلى تعديلات في الكاميرا، اي زوايا التقاط الصورة من منظور مختلف ومن مواضع عدة.

وكانت شركة أوبن إي آي قد أطلقت في فبراير الماضي أداة سورا، بقدرات تحويل النص إلى مقاطع فيديو ويأتي ستيبل فيديو ثري دي بمثابة رد على سورا، من هذه الشركة البريطانية التي تستهدف قطاع الألعاب والتجارة الإلكترونية لعرض المنتجات وغيرها بطريقة ذات تأثير أقوى.

Today, we are releasing Stable Video 3D, a generative model based on Stable Video Diffusion. This new model advances the field of 3D technology, delivering greatly improved quality and multi-view.



The model is available now for commercial and non-commercial use with a Stability… pic.twitter.com/cc5T9RRH3L — Stability AI (@StabilityAI) March 18, 2024

يذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي ستابيليتي إي آي (Stability AI) تطور الأداة التي نالت شهرة كبيرة وهي ستيبل ديفيوجن Stable Diffusion.