شاهد تحويل أي صورة بالذكاء الاصطناعي إلى صورة مجسمة بالفيديو

أعلنت شركة ستابيليتي إي آي (Stability AI) عن إصدار Stable Video 3D، وهو نموذج توليدي يعتمد على Stable Video Diffusion ليحول الصورة إلى فيديو يظهرها بهيئة مجسمة أي ثلاثية الأبعاد. يعمل هذا النموذج الجديد على تطوير مجال التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، مما يوفر جودة محسنة بشكل كبير وعرض متعدد. وتقول الشركة إن النموذج (SV3D) متاح الآن للاستخدام التجاري وغير التجاري (هنا) من خلال الاشتراك بحساب لدى الشركة.
ونشرت ستابيليتي إي آي ورقة بحثية تعرض فيها أسلوب عمل الأداة وكيفية توليد مقاطع فيديو مدارية بناءً على مدخلات صورة واحدة دون الحاجة إلى تعديلات في الكاميرا، اي زوايا التقاط الصورة من منظور مختلف ومن مواضع عدة.
وكانت شركة أوبن إي آي قد أطلقت في فبراير الماضي أداة سورا، بقدرات تحويل النص إلى مقاطع فيديو ويأتي ستيبل فيديو ثري دي بمثابة رد على سورا، من هذه الشركة البريطانية التي تستهدف قطاع الألعاب والتجارة الإلكترونية لعرض المنتجات وغيرها بطريقة ذات تأثير أقوى.
يذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي ستابيليتي إي آي (Stability AI) تطور الأداة التي نالت شهرة كبيرة وهي ستيبل ديفيوجن Stable Diffusion.