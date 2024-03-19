فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجيا

شاهد تحويل أي صورة بالذكاء الاصطناعي إلى صورة مجسمة بالفيديو

الفيديو من صورة أو من وصف، و ستيبل فيديو ثري دي ترد على سورا، وتستهدف قطاع الألعاب والتجارة الإلكترونية لعرض المنتجات وغيرها بطريقة ذات تأثير أقوى

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة ستابيليتي إي آي (Stability AI) عن إصدار Stable Video 3D، وهو نموذج توليدي يعتمد على Stable Video Diffusion ليحول الصورة إلى فيديو يظهرها بهيئة مجسمة أي ثلاثية الأبعاد. يعمل هذا النموذج الجديد على تطوير مجال التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، مما يوفر جودة محسنة بشكل كبير وعرض متعدد. وتقول الشركة إن النموذج (SV3D) متاح الآن للاستخدام التجاري وغير التجاري (هنا) من خلال الاشتراك بحساب لدى الشركة.

ونشرت ستابيليتي إي آي ورقة بحثية تعرض فيها أسلوب عمل الأداة وكيفية توليد مقاطع فيديو مدارية بناءً على مدخلات صورة واحدة دون الحاجة إلى تعديلات في الكاميرا، اي زوايا التقاط الصورة من منظور مختلف ومن مواضع عدة.

وكانت شركة أوبن إي آي قد أطلقت في فبراير الماضي أداة سورا، بقدرات تحويل النص إلى مقاطع فيديو ويأتي ستيبل فيديو ثري دي بمثابة رد على سورا، من هذه الشركة البريطانية التي تستهدف قطاع الألعاب والتجارة الإلكترونية لعرض المنتجات وغيرها بطريقة ذات تأثير أقوى.

يذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي ستابيليتي إي آي (Stability AI) تطور الأداة التي نالت شهرة كبيرة وهي ستيبل ديفيوجن Stable Diffusion.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...